Morán reta a la Diputación a que «la provincia sea tan atractiva que nadie quiera dejarla»

Con el bastón de mando alzado en la mano derecha, Matías Llorente miró a Eduardo Morán para darle el último consejo antes de completar la ceremonia de entrega del poder: «Y no lo pierdas», le advirtió. Era una broma. Aunque también un aviso, después de que el voto leonesista del alcalde de Cabreros del Río, que acumula 32 años en la institución provincial, acabara de devolver la presidencia de la Diputación al PSOE, justo el día en el que se cumplían 24 años desde que lo perdió. Ahí estaba para dar testimonio, en las primeras filas, el último mandatario socialista en el Palacio de los Guzmanes, Agustín Turiel, atento al discurso con el que su compañero ponía como reto para la institución provincial hacer «una provincia tan atractiva que nadie quiera dejarla y a la que muchos quieran venir». «Estoy convencido de que, aun siendo una tarea difícil, es posible», expuso el regidor de Camponaraya, undécimo titular de la plaza desde 1979, primero con carnet berciano, dado que el único precedente hay que buscarlo Ramiro Armesto, fusilado en 1936.

Hasta sobre este paisanaje le reconvino Llorente, quien recordó al nuevo presidente que «el Bierzo es una comarca que pertenece todavía a la provincia y representa el 28% de la población». «¿Entendido?», le apuntó. Lo entendió de sobra Morán, quien empezó su intervención con un agradecimiento a la UPL por su «compromiso con la estabilidad de la institución», ya que este paso «marcará todo el mandato» y les orientará en «la búsqueda permanente del consenso entre todos los grupos». «La razón de ser de esta administración no es otra que mejorar las condiciones de quienes, por suerte para todos, siguen, seguimos, decididos a mantener activo el medio rural», expuso el nuevo presidente, quien incidió en que este ámbito de «la provincia de León se encuentra sometido, desde hace ya demasiados años, a un proceso de pérdida de población cuya reversión es la principal tarea» a la que deben dedicar sus esfuerzos.

Morán dibujó un ideal de provincia «dinámica, inclusiva, inteligente, culta, moderna, avanzada, igualitaria y puntera», en cuyo logro llamó a colaborar a «todos los leoneses nacidos en esta tierra que han podido desarrollar su talento de modo sobresaliente en el campo de la empresa, la cultura, la política, la docencia para que se unan al nuevo proyecto de la Diputación de León y sus aportaciones alienten el auge de esta tierra». Las bases de este empeño las fijó el alcalde de Camponaraya sobre «una enseñanza cualitativa», con «el eslabón máximo del conocimiento» que aporta «la Universidad», que ayude a «lograr la excelencia». El camino, apostilló, lo abren «la investigación y la innovación», que han de ser «un referente incuestionable para León, no sólo para acrecentar el prestigio que ya atesora en ciertas materias como la biotecnología o la ciberseguridad, sino también porque conducirá a la explotación racional y sostenible de nuestros recursos y porque elevará la cualificación profesional y cultural de los leoneses».

El nuevo presidente reseñó que ya se ha «empezado a trabajar en las acciones que puedan llevar a la provincia a ocupar el lugar que se merece en la comunidad y en el país». Este espacio pasa por «las comunicaciones y la industria», que están «en el centro del crecimiento económico», por lo cual la «mirada más global se ha iniciado en las áreas logísticas de Torneros o Villadangos; en el Corredor Atlántico, en el que la provincia de León está llamada a ocupar una posición estratégica». En esa línea destacó además «el proyecto para la adecuación integral de la línea férrea entre León, Astorga, Ponferrada y su conexión con Galicia a través del Bierzo», que ayudará a « mejorar la fiabilidad y competitividad de la misma», así como «la línea de Feve, vital para la montaña leonesa, o la conclusión de las autovías a Valladolid y Orense». «Todo ello orientado a hacer de la provincia de León el nudo fundamental del noroeste español, que siempre le ha correspondido en lo geográfico, pero que no siempre le ha acompañado en lo político. Hagamos entre todos coincidir ambos aspectos por el bien de nuestro querido León», arengó, antes de apuntar que «en cada iniciativa que se adopte es obligatorio aplicar criterios de sostenibilidad que determinen el menor impacto posible».

El discurso de Morán se posó además en que «al desarrollo» deben ayudar «las nuevas tecnologías», con el objetivo de «no dejar en el andén a quienes no tienen la oportunidad de utilizar estas herramientas». La salida a esta situación tiene que abrirse con «el acceso de toda la población leonesa a internet, viva donde viva», subrayó el presidente socialista, quien insistió en que «es una cuestión prioritaria e irrenunciable» hacer que se cumpla «el compromiso para impulsar la completa conectividad del medio rural, en particular de las zonas más remotas y de montaña, con el objetivo de garantizar el acceso a internet de los ciudadanos y ciudadanas de municipios de menos de 5.000 habitantes y a la banda ancha de calidad».

No se quiso olvidar el mandatario del PSOE de «las juntas vecinales, una de las señas de identidad más características como leoneses». El presidente admitió que «no han tratado a esta figura con la atención que merece» y asentó que «es necesario seguir profundizando para dotar a las entidades locales menores de un marco normativo estable y definitivo que garantice su necesaria continuidad y las adapte a los nuevos tiempos».

Con el apunte de que «la igualdad será otra de las nociones que formará parte de las actuaciones», Morán dio paso al capítulo dirigido a marcar su visión del funcionamiento interno de la institución. El presidente entrante, señaló que no renuncian «a mantener los niveles óptimos de fiscalización y control de los fondos públicos», pero avisó de que esta máxima «ha de ser compatible con la ejecución de la inversión necesaria porque la provincia lo reclama con urgencia». «No es posible realizar tareas sin control, pero tampoco podemos permitir que la burocracia impida la ejecución de los planes que se acuerden», lanzó como crítica a la situación por la cual la Diputación Provincial cuenta con un superávit millonario que no ha invertido sobre el territorio que le da sentido. Aquí incluyó el socialista a los trabajadores, a quienes reclamó «caminar en la misma dirección», y a la oposición liderada por Juan Martínez Majo, a la que pidió «su aportación en las perspectivas diferentes» y «la denuncia de cuantos errores» cometan, aunque «también que sea «leal, recta, noble y honesta».

Consciente de que «las actuaciones que realmente necesita esta tierra, seguramente, no serán visibles en el corto plazo», sino que se trata de « una tarea de largo recorrido», el titular del Palacio de los Guzmanes asumió que «es evidente» que no podrán «hacerlo todo», dado que sus «competencias son limitadas», pero comprometió que «donde no llegue la incumbencia de la Diputación de León, podremos alzar la voz y demandar la colaboración a las administraciones competentes y también a las empresas, colectivo esencial en el progreso económico y social». «Nos espera un trabajo apasionante, que tengamos suerte en beneficio de nuestra tierra», cerró Morán.

2003-2007

Javier García-Prieto

Los apoyos de Amilivia y Herrera le hicieron auparse como candidato y presidente por el PP.

2015-2019

Martínez Majo

Su mandato acabó con el final del control del PP en la Diputación.

1979-1983

Julio C. Rodrigo de Santiago

El ex senador se hizo con el poder gracias a los 21 votos de la UCD, frente a los cinco del socialista López Gavela.

1983-1984

Manuel Cabezas

Su presidencia duró menos de un año al romperse el pacto PSOE-PC.

2014-2015

Emilio Orejas

El PP le colocó al caer Marcos Martínez por la trama Púnica.

1987-1991

Alberto Pérez Ruiz

Su segundo mandato se gestó con un pacto en el que los socialistas se apoyaron en IU para gobernar.

1991-1995

Agustín Turiel Sandín

Su elección contó con el apoyo no sólo del PSOE, que tenía mayoría, sino con los votos del CDS y la UPL.

2007-2011

Isabel Carrasco

Asumió la presidencia del PP y la extendió a la Diputación.

1995-1999

José Antonio Díez Díez

El PP gobernó por primera vez la Diputación con él. Tomó posesión justo hace 24 años.

1984-1987

Alberto Pérez Ruiz

Tomó el relevo de Manuel Cabezas dentro del grupo socialista y logró acabar el mandato.

2011-2014

Isabel Carrasco

Su segundo mandato terminó cuando fue asesinada.

2014

M. Martínez

Presidió desde el asesinato de Carrasco hasta su detención.

1999-2003

José Antonio Díez Díez

El segundo mandato del concejal de León acabó con su grupo dividido y el abandono del partido.