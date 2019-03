El subdelegado del Gobierno recalca que la agresión por ideología es un hecho aislado

El subdelegado del Gobierno en León, Faustino Sánchez, recalcó hoy que paliza que sufrió un chico de 23 años en el Barrio Húmedo de la capital leonesa el pasado fin de semana es un hecho aislado y que la ciudad es una de las más seguras de toda España. Después de que la víctima prestase declaración este miércoles, continúan las gestiones para esclarecer los hechos y localizar a los responsables. “No se puede hablar del contenido de la investigación; yo no debo contribuir a entorpecerla; de momento no hay ningún detenido”, señaló.

La Policía sigue tomando testimonio a los testigos y a las personas que puedan aportar información sobre lo ocurrido, además de trabajar con las pruebas periciales correspondientes. “Cada uno es responsable de sus comentarios y de sus actos”, dijo Sánchez sobre el Movimiento Antifascista de León, que ha convocado una concentración para mañana y que señaló hoy en un comunicado que hay movimientos “que actúan con impunidad por las calles de León sin pronunciamiento por parte de las administraciones ni autoridades públicas”.

Concentración del Movimiento Antifascista

El Movimiento Antifascista de León convoca una concentración mañana a las 20 horas en la Plaza de Botines para mostrar el “rechazo frontal a la última agresión fascista ocurrida en nuestra ciudad”, en alusión a la paliza propinada por varios jóvenes a otro de 23 años en el Barrio Húmedo el pasado fin de semana y que la Policía investiga en estos momentos.

En un comunicado señalan que “por desgracia, este tipo de acciones no son aisladas, sino que se vienen repitiendo con mayor o menor incidencia durante los últimos años”. Se trata, añaden, del “modus operandi habitual de estos movimientos, que actúan con impunidad por las calles de León sin pronunciamiento por parte de las administraciones ni autoridades públicas”. Añaden que no se trata de un ajuste de cuentas entre bandas, sino la expresión habitual violenta de estos grupos, que pretenden intimidar a la juventud que no comulga ideológicamente con el fascismo.

La policía cree que la agresión del Húmedo fue por ideología

Efectivos de la Brigada de Policía Judicial del Cuerpo Nacional de Policía en León tomaron declaración ayer en la Comisaría de la capital a los supuestos autores de la brutal paliza recogida en video por un testigo de los hechos y que a tenor de las primeras pesquisas realizadas, obedece a una confrontación por ideología política.

La víctima es un joven de tendencia de izquierdas mientras que los presuntos autores de la agresión son afines a movimientos de derecha un tanto radicales. No obstante, las contradicciones son bastante evidentes entre los integrantes del grupo y los investigadores entienden que se tardará aún cierto tiempo en resolver las dudas que se ciernen en torno al caso, que conmocionó a las redes sociales y ha levantado una notable polvareda informativa.

Los hechos se produjeron sobre las 04.45 horas del pasado domingo cuando el CNP recibió varias llamadas de particulares a la vez que se informaba a través del 112 de que en la calle Azabachería se encontraba una persona tirada en el suelo sangrando abundantemente. Los indicativos comisionados corroboraron la información y ante las lesiones por cortes y contusiones que presentaba requirieron una ambulancia que trasladó al herido al Complejo Hospitalario para su asistencia.

El herido presenta una herida de notables dimensiones en la cara y hubo de ser sometido en las últimas horas a cirugía plástica para recuperar su aspecto.