Mulet, al Gobierno: ¿no le da rubor reconocer que ha menospreciado el idioma leonés?

Un representante de la Comisión de Cultura del Senado responderá el próximo lunes a una pregunta formulada por el senador de Compromís, Carles Mulet, en la que solicita una relación de actividades o acciones llevadas a cabo desde las instituciones estatales en el último lustro para la protección y promoción de la lengua leonesa en las provincias de León, Salamanca y Zamora.

Mulet puntualizó en la formulación de la pregunta que no le sirve que la respuesta se limite al ámbito educativo, ni que aleguen que como la competencia educativa es de la Junta, ni que si la Junta no cumple con su estatuto, la administración central no actué. Por eso mismo se preguntó si “le da rubor al Gobierno Español reconocer que ha menospreciado el idioma leonés”.