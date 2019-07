"Nadie puede quedar excluido en una ciudad en la que la solidaridad y la justicia social son un eje"

damos la bembenida al nuevo alcade de león. el socialista jose antonio diaz. espero que sus políticas gubernamentales. ya no solo por embellecer la ciudad y sus estradios. si no también en acordarse, de las guentes necesitadas, niños, y en especial mayores. que tengan un hogar que esta ubicado en la calle jose aguado. donde de lunes a domingo. puedan disfrutar del centro, en el duro calor del verano. y en especial en el duro invierno en la ciudad de león. me da mucha tristeza, que personas mayores. las veamos en el duro invierno estar sentadas, en los bancos del aire libre. creo, que no es mucho pedir. la sensibilidad y honestidad embellecerá al alcade y sus concejales de gobierno, salud al pueblo de león y al nuevo gobierno del municipio de león.