'Ni un paso atrás en igualdad', León sale a la calle contra el retroceso en los derechos de las mujeres

Un gran aplauso a estas mujeres que defienden su dignidad: También quiero apuntar que me quedé atontao; un Juez deja en la calle a un individuo con intento de asesinato nada menos que a su hijo de pocos días, le dio una paliza brutal, con derrame cerebral, un brazo roto, 5 costillas rotas y con mas indicios de palizas anteriores, ¿que clase de Juez es este? ¿es que estos señores pueden hacer lo que les salga de los c.......... ? ¿es que en España no hay autoridad para que semejantes jueces sea ellos los únicos merecedores de la cárcel. No digo mas me pongo malo.