Nueva vida para la estación de autobuses

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

Estación PROVISIONAL de autobuses en la que gastamos una millonada y se convierte en DEFINITIVA. Estación PROVISIONAL de tren en la que gastamos una millonada y se convierte en DEFINITIVA. Por supuesto, y mira que están próximas una de otra, no existirá conexión directa entre las estaciones. Aquí sólo hacemos gasto para que alguien se lo lleve calentito, no para que el ciudadano note mejoras en el servicio. Todo esto, mientras "no sabemos" qué hacer con la antigua estación de tren...