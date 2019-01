El nuevo gerente de Atención Primaria apuesta por concentrar consultorios

«Mi propuesta va a ser concentrar consultorios de alto rendimiento y dotar a ‘los elementos estructurales’, que son ahora algunos consultorios porque están poco equipados de personal de enfermería, trabajador social y otras figuras de apoyo sanitario de los ayuntamientos que los hagan operativos, a los que vaya el médico en ocasiones especiales. Todo en colaboración con los ayuntamientos para que haya transporte a los consultorios de alto rendimiento. Esos son mis planes». Las declaraciones son del nuevo gerente de Atención Primaria de León, José Pedro Fernández-Vázquez, durante una entrevista concedida ayer a este periódico. La idea es poner en marcha una prueba piloto en la zona rural de Astorga, para lo que ha pedido a los coordinadores sanitarios de la zona que diseñen un plan, que contará con la colaboración de los alcaldes, que permita comprobar si esta idea es viable. «De momento es una idea que tengo previsto pilotar en la zona rural de Astorga y veremos si funciona. Tenemos que organizarnos y reestructurarnos. Ahora hay que estabilizar la nave, estabilizar Atención Primaria. Parece que lo más sencillo es pensar en números, en los médicos que faltan, pero se pueden hacer otras cosas. No todo son números».

«Los retos me encantan». Un mes después de su nombramiento, José Pedro Fernández-Vázquez asegura que se ha reunido con un centenar de alcaldes de la provincia de León y ha dado solución a problemas hasta ahora no resueltos como la llegada de la pediatría a Astorga y Boñar, además alcanzar acuerdos con Enfermería. «La plantilla orgánica está completa, tenemos 70 médicos de área y 300 de equipo y 300 enfermeras de equipo y 47 de área. Es la plantilla que se aprobó con el actual diseño de zonas básicas de salud. Sólo hay dos plazas vacantes de celadores».

Aunque recién llegado a la gerencia, Fenández-Vázquez tiene una amplia experiencia como médico de familia, estomatólogo, director médico, investigador y jefe de la unidad docente de médicos residentes y profesor de Anatomía de la Universidad. «Dada la evolución de la medicina, con la telemedicina y el tsunami tecnológico, quizás la dimensión de la plantilla no tiene por qué estar orientada en el mismo sentido que antes. Necesitamos consultorios resolutivos y que el conjunto de la población se implique para que pueda ser así y poder mejorar la calidad de vida de las personas que viven en el medio rural y dar respuesta a cualquier enfermedad». Su primera propuesta para un cambio se centrará en la zona rural de Astoga. «Tenemos ocho o diez consultorios con menos de 40 tarjetas sanitarias. El médico con más tarjetas suma 300 pacientes. Justifica la propuesta en que en Astorga II, el área rural, hay 57 consultorios abiertos para once médicos. «Tenemos que dedicar todo nuestro esfuerzo en que el médico esté para pasar consulta, no en desplazamientos, ni para extender recetas. No puede perder el tiempo en eso».

En este plan cuenta con el personal de Enfermería «que tiene que aumentar su presencia en los pueblos. Aumentar su potencial como especialista de triaje y apoyo reforzado en los consultorios. También tengo mucha fe en la labor de los trabajadores sociales, que pueden incrementar su papel en la zona rural».

En este nuevo organigrama con el que se presenta está el de convertir a los coordinadores de área en figuras similares a los jefes del servicio de los hospitales. «Los coordinadores deberían actuar como jefes de servicio, que reorganice su área porque todos los pacientes son de todos los profesionales sanitarios».

Fernández-Vázquez ya está planificando el verano. «Les he pedido a los coordinadores de área que tienen que ser más dinámicos y que me presenten propuestas de cómo organizar sus áreas rurales de cara al verano. Tengo un puzle que resolver y hay que reorganizarse. Estoy muy interesado en conocer las ideas de mis colaboradores, me tienen que presentar un diseño nuevo que estudiaré para darle forma».

La financiación, sobre todo el referido al transporte, se pactará con los ayuntamientos. «Habrá que ver cuánto cuesta. Hablaremos con la Diputación».