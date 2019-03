El nuevo sector obligará a demoler parte del aparcamiento recién hecho del Palacio

No hace ni medio año que se estrenó, pero ya tiene fecha de caducidad. El aparcamiento al sur del Palacio de Exposiciones será demolido para dejar espacio al nuevo sector promovido por la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb). El Ayuntamiento de León, que ocupó el terreno como parte de la urbanización del complejo aunque no le pertenecía, perderá el equipamiento que da servicio a la infraestructura. No se podrá continuar con el uso como estacionamiento de vehículos dado que en ese suelo se ejecutará el vial principal de comunicación del desarrollo urbanístico, que va desde la avenida Doctor Fleming hasta Gómez de Salazar, con el que el conocido como ‘banco malo’ quiere sacar rendimiento a los terrenos con los que se quedó cuando se deshicieron de ellos sus anteriores propietarios: Sacyr Vallehermoso, Río Vena y Agelco.

Para enjugar esta carencia de servicio, el Ayuntamiento de León cuenta con ejecutar un nuevo aparcamiento en la parcela que quede definida entre las dos calzadas, cada una de ellas con dos carriles en la misma dirección. En medio, de acuerdo al documento aprobado ayer en la comisión informativa de Urbanismo y Medio Ambiente, la junta de compensación tendrá que ceder al consistorio suelo calificado como «sistema local de equipamientos». Pero nada más. El coste de ejecutar esta nueva zona de estacionamientos, que cuenta con 5.586 metros cuadrados, se apunta en el debe de la administración municipal, no en las cargas de los promotores del suelo, aunque desde el consistorio se insistió ayer en que, de los 140.000 metros cuadrados que se urbanizarán, a la administración municipal «le afecta un 4% y aún está pendiente lo que puede pasar con ese 4%».

Los responsables de la Concejalía de Urbanismo y Medio Ambiente defendieron que la nueva zona de aparcamiento contará con 381 plazas, un poco por debajo de las 400 actuales que se demolerán, y que además se debe contar con que en la calle Gómez de Salazar, en paralelo a la fachada principal del Palacio de Exposiciones, hay otros 100 estacionamientos. No llegan sin embargo a las 600 plazas, en un aparcamiento subterráneo, que estaban contempladas para este entorno en el Plan Regional de Ámbito Territorial (Prat), que es el documento urbanístico elaborado para regir toda la zona de integración ferroviaria del AVE.

antes de final de año

Las obras de urbanización «se coordinarán con el funcionamiento normal del Palacio de Exposiciones», trasladaron desde Urbanismo, aunque desde el momento de la demolición hasta la construcción del nuevo espacio existirá un déficit de plazas. La fecha dependerá del avance administrativo del sector, cuyo proyecto de urbanización recibió ayer el visto bueno municipal con el objetivo de que las máquinas puedan comenzar sus trabajos sobre el terreno antes de que finalice el año. Por delante, de acuerdo al plan presentado por los promotores del suelo.

La urbanización, conforme al documento, cuenta con un presupuesto de ejecución material de 7.318.705,69 euros. La intención de la Sareb es acometer las infraestructuras de servicios en los 140.175,26 metros cuadrados del sector para después vender las parcelas a un precio mucho mayor, dado el realce de la zona con el Palacio de Exposiciones y el soterramiento del AVE. En total, se apuntan 890 viviendas repartidas en 16 bloques. Sobre el plano se anota uno con 18 alturas que iría ubicado en el terreno que quedó al norte de la prolongación de Ordoño II, donde estuvo el chalet del director de la Azucarera. Se convertiría en la casa más alta, por encima de las 16 plantas del edificio Faro de Trobajo del Camino y las 14 de uno de los inmuebles que hay ubicado en la plaza de las Cortes Leonesas.