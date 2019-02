«Ofrezco un pacto a Silván para que se deje gobernar a la lista más votada»

Álvaro caballero | león

El aspirante socialista avanzó en El Filandón no sólo su ataque a Silván en campaña sino los proyectos de su programa.

«Silván llegó sin querer ser alcalde y ha sido un lastre»

«Han sido cuatro años más perdidos para una ciudad apagada, que ha carecido de inversión y más grave, los recursos económicos del ayuntamiento hemos tenido que devolverlos a los bancos. Tenía estrategia para ser hoy presidente de la Junta. Eso ha sido un lastre. Vuelve a ser candidato sin querer pero no hay otro lugar para ubicarlo».

«La etapa más esplendorosa en 20 años fue la del PSOE»

«Hubo 70 millones de inversiones eran con fondos estatales y el gasto municipal era para el mantenimiento. Hicimos operaciones de factoring y nos vimos obligados a externalizar el 49% del agua. Fuimos sufridores de la deuda que generó el PP, que gobernó en 35 de los 40 años».

«El tren de Feve llegará a la estación este año»

«No se si me beneficiará el Gobierno de Pedro Sánchez pero restar estoy seguro de que tampoco me restará. Los pasos del PSOE en el Gobierno en estos 7 meses son significativos e importantes, como por ejemplo recuperar la Ciudad del Mayor. Llevo siete meses trabajando en Madrid de manera continuada para intentar retomar los proyectos que estaban paralizados».

«Tengo idea de crear un patronato de Cultura»

«Hay que hacer una gran apuesta en cultura y patrimonio. Hay una potente industria que ha estado abandonada durante los últimos 8 años. El día 14 tendremos un encuentro, en el que me acompañará Ibán García del Blanco para presentar la propuesta. León debe tener mes a mes un evento de relevancia».

«Hay que hacer un plan integral del casco histórico»

«Hay que poner los mimbres para hacer un plan integral de rehabilitación del casco histórico. No se trata poner adoquines, sino de generar que haya vida, población y que sea atractivo».

«El primer boicot a Torneros fue de Silván»

«Silván fue quien tomó la decisión de que León perdiera la centralidad logística cuando desplazó el eje Cylog hacia Valladolid. Ahora, es difícil que se pueda realzar cómo se concibió. Sepes maneja su presupuesto y están dispuestos a invertir, como me ha dicho el presidente».

«Siempre he abogado por un sistema de doble vuelta»

«Siempre he abogado por un sistema de doble vuelta para que no nos veamos sometidos a pactos que hipotecan tu gestión. Estaría bien que se dejara gobernar a la lista más votada y que quien lo logre muestre su capacidad de gestor. Si por escrito lo pone Silván, y los demás, yo me comprometo a dejar gobernar a la lista más votada».

«La lista más votada llegará a 10 y no superará los 12»

«Hay encuestas y son buenas para nosotros. Tengo conocimiento también de encuestas del PP que nos dan muy bien».

«No le daría más bombo a Óscar Puente»

«No representa los valores socialistas y por eso pedí a Sánchez que lo quitara como portavoz del partido. De los 4.500 millones de euros de los presupuestos no provincializados de la Junta, el 80% van para Valladolid; los otros 5.000 millones se reparten».