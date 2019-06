Ojo a los controles de alcohol y drogas al volante: se van a hacer 2.500 hasta el próximo domingo

Una campaña de la Dirección General de Tráfico (DGT) abarcará 2.500 controles de alcohol y drogas en las carreteras de Castilla y León desde este lunes hasta el próximo 9 de junio, fechas en las que se intensificará la vigilancia y la prevención en la conducción de vehículos.

La delegada del Gobierno en la Comunidad, Mercedes Martín, el director estratégico de Aspaym, Francisco Sardón, y un voluntario de esta organización, Ángel Ruiz, han dado a conocer las características de esta iniciativa encaminada a "retirar de la carretera" a conductores que hayan tomado alcohol o drogas.

Martín ha detallado que a los controles interurbanos que llevará a cabo la Guardia Civil se sumarán los que desarrolle la Policía Local en más de un treintena de localidades, en una campaña que traspasará fronteras, ya que también se pondrá en marcha en Europa.

La delegada del Gobierno ha citado datos del Observatorio Europeo para la Seguridad Vial y ha manifestado que alrededor del veinticinco por ciento de las muertas en las carreteras en Europa están relacionados con el consumo de alcohol.

Ha precisado que, en la Comunidad castellanoleonesa, el alcohol y las drogas están presentes en el cinco por ciento de los accidentes con víctimas en vías interurbanas, ante lo que ha llamado la atención sobre la importancia de acometer estos controles, cuya eficacia se ha demostrado.

Ha expresado en este sentido que, en 2001, se registró el cinco por ciento de positivos al volante, mientras, en 2018, en España, esa cantidad bajó a 1,3 por ciento y en Castilla y León al 0,79.

"No se puede conducir habiendo consumido ni alcohol ni drogas", ha recalcado la delegada, antes de subrayar que, la vida de una persona, cuando causa la muerte de otra, no vuelve a ser la misma.

Aunque la cifra permitida de alcohol para conducir se ha calculado en 0,25 en general y en 0,5 para los profesionales, la ccantidad para ponerse al volante debe ser 0,0, ha manifestado.

Francisco Sardón ha recordado que cada año Aspaym colabora con la DGT en la campaña "No corras. No bebas. No cambies de ruedas", con el fin de concienciar sobre la responsabilidad al conducir para evitar lesiones medulares o de otro tipo, que pueden originarse cuando se habla por teléfono o se produce alguna otra distracción al volante.

En el Hospital Nacional de Parapléjicos este año se han contabilizado 279 ingresados, el trece por ciento de ellos vinculados con accidentes de tráfico, ha explicado.