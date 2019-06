El orden de los factores cuestiona el sistema virtual

álvaro caballero | león

No iban en el mismo orden. Mientras que en los actas de escrutinio, impresos de antemano con los nombres de las candidaturas para auxiliar a los miembros de la mesa aunque no hay obligación legal, el primer partido era la UPL, en segundo lugar figuraba Vox y en tercero el PSOE, en los dispositivos electrónicos desde los que se debían transmitir los datos por parte de los representantes de la administración el orden estaba trastocado: delante, la UPL, pero detrás el PSOE y en tercer lugar Vox. En ese variación, que se debe a que no está reglada la colocación, está el origen del error que hizo que 1.499 papeletas socialistas se atribuyeran a la formación de ultraderecha y 304 del partido de Abascal a la candidatura de José Antonio Diez, como admiten desde la Subdelegación de Gobierno. Casi 2.000 sufragios ‘bailados’ en el sistema informático de recuento, repartidos en 12 mesas electorales, cuyo error se subsanó el miércoles en la apertura pública de las actas de sesión por parte de la Junta Electoral de zona de León, que es el paso establecido por la legislación para garantizar los resultados. Pero no se quedó ahí, el caos se trasladó al día siguiente en el escrutinio de las autonómicas, cuando se descubrieron 65 mesas en toda la provincia en las que los fallos entre la aplicación tecnológica y las actas hicieron que Podemos recuperara un procurador en las Cortes en detrimento del segundo de Cs. Por si fuera poco, la extrapolación de los resultados de los consistorios a la Diputación no se dio.

Los desfases han puesto a León en el foco nacional del polémico funcionamiento del recuento informático, adjudicado a la unión temporal de empresas formada por Scytl y Vector por un importe de 8,7 millones de euros, casi dos millones de euros por debajo de la oferta planteada por Indra, la firma que se había encargado de estas labores en la mayoría de la citas precedentes. Aunque no ha sido la provincia leonesa la única en la que se ha producido el caos, sino que se han dado también casos en Asturias, Ibiza, Fuerteventura, Navarra, Cantabria o Zaragoza, mientras que el Gobierno mantiene que «el sistema de escrutinio español es ejemplar y está entre los más fiables, seguros y rápidos del mundo».

El juicio estatal se sostiene por el valor del recuento de las actas, que permite garantizar que no hay manipulación, pero en la vertiente informática ha dejado vacíos en el procedimiento, como admite el personal que ha participado en el proceso. Las tablets tenía la pantalla muy pequeñas y había dificultades para rectificar, como advirtió el personal de la administración ya en la fase de pruebas, en la que incluso hubo errores que no permitieron transmitir los datos. No se dieron los fallos sin embargo en aquellos puntos en los que los datos se transmitieron por teléfono, dentro de un protocolo en el que el emisor tiene confirmación al otro lado en cada cifra, como señala personal que participó en el proceso, que reseña que con Indra también había errores, aunque reconoce que en menos volumen.

Al margen queda la mesa polémica de Pastorinas, donde el «error», según el juez, estuvo en la transcripción de los resultados al acta por parte de la presidenta; un desfase que se advirtió también en una mesa de San Marcelo, pero que no se reclamó y no se ha probado.