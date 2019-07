Paredes destrozadas, cables electricos al aire: el sindicato policial SUP denuncia las deficiencias en el módulo de custodia de León

Desde el Comité de León del SUP, denunciamos las deficiencias en el módulo de custodia de

León.

Las UAR (Unidad Hospitalaria de extensión del Centro Penitenciario correspondiente en las que los internos que por motivos de enfermedad requieren una asistencia especializada precisan ingreso hospitalario. Estas instalaciones ser especialmente diseñadas para evitar los riesgos potenciales de todo

tipo de reclus que requieran atención especializada en modo de hospitalización.

Ya son más de nueve años en los que se está utilizando un módulo provisional al que le están realizando de vez en cuando pequeñas modificaciones. Se construyó un módulo que luego no fue utilizado por encontrarse en una planta sin personal y se han estado utilizando unas habitaciones no diseñadas para ese uso.

Son varios los incidentes con destrozos de habitaciones por los reclusos, en los que además de los policías que realizan su custodia, se encuentran en riesgo personal sanitario, de limpieza, de mantenimiento, etc. En el último suceso se destrozaron paredes de pladur y fueron arrancados los enchufes quedando fuera los cables.

Por todo ello, el pasado día 24 del mes en curso, los Delegados de Prevención de Riesgos Laborales del Sindicato Unificado de Policía, han remitido escrito al Presidente del Comité de Seguridad y Salud de la

Jefatura Superior de Policía de Castilla y León reclamando una coordinación con Instituciones Penitenciarias y responsables de Sanidad.