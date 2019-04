Un paseo de mierda por el Medievo

Las cacas son el factor que más determina, según el estudio, la percepción de limpieza en una ciudad. En la imagen se muestra el indescriptible estado en el que se encuentra el paso de la cerca medieval. Excrementos caninos y humanos llevan semanas, incluida la de Pasión, convirtiendo el monumental paseo en algo nauseabundo.

León se encuentra en la zona media del ránking de ciudades limpias del país, de acuerdo a un estudio realizado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que subraya no obstante que la percepción de la limpieza de los ciudadanos ha caído ocho puntos en los últimos cuatro años y suspende con una nota de 4,9.

Para realizar el estudio se contó con las respuestas de vecinos de la ciudad, que valoraron los aspectos más relevantes para la limpieza y también los datos objetivos proporcionados por los propios ayuntamientos.

Los vecinos manifestaron su opinión sobre la situación de la limpieza en calles y aceras, el estado de parques y jardines, los excrementos animales, el entorno de los contenedores, la contaminación, y la limpieza en los barrios de la periferia. Así, en el estudio se tuvieron en cuenta aspectos como el tipo de gestión, el presupuesto por habitante o los recursos empleados por las autoridades municipales.

León recibe una valoración de 49 sobre 100 y no llega al aprobado después de haber estado en 57 sobre 100 en el anterior estudio. La satisfacción global de los usuarios no alcanza el aprobado y se queda en un 49 sobre 100. Calles y aceras se llevan una nota de 4,9 sobre 10, los jardines y parques aprueban con un 5,3 que en lo tocante a excrementos suspende con un 3,6. Pintadas y carteles son evaluadas con un 4,9, los contenedores y su entorno se quedan en un 4,4. La contaminación aprueba con un 5,1 y las zonas alejadas del centro manifiestan un 4,1 en su satisfacción por la limpieza. La satisfacción global obtiene un 4,9 y una inversión de 53 euros al año por habitante. Las ciudades «más limpias» no son las que más gastan, ni las más sucias las que menos, por lo que este no es un factor decisivo, según los autores del estudio.

La valoración de los leoneses encuestados sobre esta materia en los últimos 24 años ha caído catorce puntos. Es la séptima ciudad en la que más ha bajado esa percepción, de acuerdo a los mismos datos.

ELEMENTOS

Los excrementos caninos, las pintadas, la presencia o ausencia de contendores y su entorno o la existencia de puntos negros, lugares especialmente sucios, son indicadores de la limpieza de una ciudad.

Del estudio se deduce una caída notable en los últimos cuatro años. En el anterior estudio de limpieza, la media de las ciudades estudiadas era de 55 puntos, algo menos que en 2011, cuando las ciudades españolas estaban más limpias que nunca, y obtuvieron un 58 de media. Ahora se deben contentar con un 53, la peor «nota» de toda la serie, según explica la OCU en su estudio sobre el informe.