La Policía busca al dueño de una gran cantidad de dinero hallado en la calle

Encontrar unos euros en cualquier rincón inesperado de la vivienda, en un pantalón o una chaqueta que hacía tiempo que no se usaba es sinónimo de celebración. No tienen dueño y pueden ser directamente de uno. Sin embargo, cuando localizas el dinero de otro, nace el dilema. Qué hacer si me encuentro en la calle billetes que no me corresponden, aunque pudieran servir para tapar agujeros?

Éso debió sucederle a la persona que descubrió las pasadas Navidades en la vía pública de León «una cantidad importante» de dinero, en palabras del Ayuntamiento. Nadie ha aparecido para reclamarlo aún y permanece depositado en las dependencias de la Policía Local. A los agentes les ha sorprendido que nadie haya preguntado hasta la fecha por ese montante de dinero, del que no se ha facilitado su cantidad exacta para evitar aprovechados. El Consistorio dio a conocer ayer lo sucedido para que la difusión de esta singular historia ayude a encontrar al dueño o a la dueña.

No obstante, quien pase a reclamarlo deberá acreditar perfectamente qué es suyo. Por eso el Ayuntamiento avisa de que «no se va a facilitar ningún dato más», porque éstos serán fundamentales para encontrar al propietario real del dinero. Quien crea que perdió los euros en la calle puede pasar por la oficina de la Policía Local de San Marcelo mañana lunes y acreditar esa propiedad.

Por la oficina de objetos perdidos pasan relojes, móviles, carteras, joyas y otros artículos de valor, lo que implica que existen ciudadanos honrados. Incluso tanto como el que devolvió 250.000 euros abandonados en un arcén de la autovía A-4 (Madrid-Andalucía), pero no siempre ocurre. Todas las personas se encuentran en la obligación de entregar cualquier objeto o dinero extraviado. El artículo 253 del Código Penal sanciona no hacerlo, y expone literalmente que serán castigados con la pena de multa de tres a seis meses los que, con ánimo de lucro, se apropiaren de cosa perdida o de dueño desconocido. Si aparece el propietario, la persona que encontró el objeto o el dinero tiene derecho a recibir como recompensa un 10% de su valor e incluso quedárselo si transcurren dos años.