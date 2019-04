La policía extrema los controles en San Mamés, La Palomera y La Asunción

La campaña especial de vigilancia de la Policía Local de León llegará a los barrios de Palomera-Quintanilla, La Asunción y San Mamés entre el 8 y 12 de abril, como se acordó en la reunión en la reunión del concejal de Seguridad y Movilidad, Fernando Salguero, y la mayor jefe de la Policía Local, Edelmira Martínez.

Salguero explicó que esta campaña recoge las inquietudes de los vecinos sobre convivencia y seguridad vial, con una iniciativa pionera que comenzó en Armunia pero que se extenderá a todos los barrios de la ciudad, que supone una mayor presencia policial para atajar problemas de convivencia entre vecinos, ruidos, o conductas antisociales entre otros.

En estas campañas de vigilancia especial están implicadas todas las áreas de la Policía Local, desde la Unidad de Barrio hasta Tráfico, Paidós, Gruma, Mujer y Patrulla Verde. Fernando Salguero ha puntualizado que estas campañas se suman a las periódicas de Tráfico que viene desarrollando la Policía Local.

La Unidad de Seguridad Ciudadana establecerá controles policiales a diversas horas del día y de la noche para detectar infracciones penales especialmente relacionadas con los delitos contra el patrimonio, el tráfico y el consumo de drogas y delitos relacionados con la Ley de Extranjería.

Además, habrá en la zona patrullas no uniformadas para detectar delitos relacionados con el tráfico de drogas e infracciones administrativas, control y vigilancia de lugares donde se puedan cometer delitos, como gasolineras, puntos de reunión, establecimientos de bebidas, etc.; control de ocupaciones ilegítimas de inmuebles o delito de usurpación de inmuebles, identificación y averiguación de la propiedad, etc.

La Unidad de Barrio se ocupará, con un aumento policial, de los controles de documentación de vehículos y denuncias de infracciones administrativas relativas a obras, ocupaciones de vía pública, venta ambulante. La Patrulla Verde, control y denuncia de perros que infrinjan la Ordenanza, vigilancia de parques y jardines, detección y denuncia de actividades que produzcan residuos, control y vigilancia de vertederos de basuras y escombros, detección de problemas de salubridad en viviendas, y retirada de todos los vehículos en situación de abandono.

La Unidad de Tráfico se ocupará de la vigilancia intensiva de la zona con establecimiento de controles, de alcoholemia, de velocidad en las vías principales, denuncias de los vehículos con deficiencias que afecten a la seguridad, denuncia y retirada de vehículos estacionados en lugares peligrosos o que perturben gravemente la circulación de acuerdo con la normativa vigente, comprobación de la señalización de las vías, y delitos relacionados contra la seguridad del tráfico: conducciones temerarias consistentes en carreras ilegales, conducciones sin permiso de conducir, etc.

Por último, dentro de la Unidad de Familia, el grupo Paidós controlará el consumo de alcohol por menores, la documentación de los grupos de jóvenes en torno a establecimiento de bebidas, salas de juego, el absentismo escolar, intensificará la vigilancia escolar además del control de problemas de consumo de drogas de los menores.