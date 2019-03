La Policía Local intensifica la vigilancia en los barrios para la seguridad y convivencia

álvaro caballero | león

Aunque «no se trata de que se haya detectado un aumento de la delincuencia», como reseña el concejal de Seguridad y Movilidad, Fernando Salguero, la Policía Local abrió ayer su operativo especial de vigilancia en los barrios de la ciudad. La campaña «recoge las inquietudes de los vecinos sobre convivencia y seguridad vial, principalmente», recalcó el edil, quien abundó en que se trata de incidir en «la observancia de la ordenanza» municipal con el objetivo de «ir atajando las faltas de respeto a la vecindad». El responsable del consistorio no citó casos concretos, pero sí que apuntó que los agentes se centrarán en las «conductas antisociales», como «arrojar basura o no recoger los excrementos de los perros», así como en los «horarios de cierres y ruidos de hostelería, las velocidades inadecuadas en algunas calles de la ciudad o los pasos de peatones que no se respetan». Como complemento, habrá controles a diversas horas del día y de la noche para la detección de infracciones penales, entre las que se cuentan aquellas relacionadas con el patrimonio, el tráfico y el consumo de drogas.

La campaña comenzó ayer por el barrio de La Vega y la pedanía de Armunia, dentro de un calendario que se extenderá la última semana del mes al Crucero y, más tarde, a San Mamés y Las Ventas, La Asunción, Cantamilanos, La Inmaculada y San Esteban, el Ejido y Polígono 10, La Chantría, Fernández Ladreda y La Lastra, y Eras de Renueva. Las intervenciones puntuales que realizarán los agentes de la Policía Local dentro de la campaña especial parten de «las quejas o sugerencias de los vecinos de la zona», como señaló Salguero, quien puso como ejemplo que, en esta primera zona, una de las reclamaciones que se atenderá pasa por que se controle a «las personas que no recogen los excrementos de los perros» y, en caso de que no cumplan con la ordenanza, se les cursará un multa, que va desde los 30,05 hasta los 150 euros si hay reincidencia.

más presencia policial

La campaña se traduce en «una mayor presencia policial» en las calles de los barrios elegidos, como reseñó el concejal de Seguridad y Movilidad, quien apostilló que «es algo que ya se viene haciendo por parte de la Policía Local, pero que se intensifica para lograr ese respeto para una mejor convivencia de los ciudadanos». El aumento se corresponde con la implicación de las diferentes unidades que conforman el cuerpo municipal. Conforme a su operatividad ordinaria, la unidad de Seguridad Ciudadana contará con patrullas que hagan controles para detectar delitos, además de agentes de paisano que se centren en la detección de «delitos relacionados con el tráfico de drogas e infracciones administrativas» y que extremen la vigilancia en «lugares donde se puedan cometer delitos, como gasolineras o puntos de reunión o establecimientos de bebidas», como trasladaron desde el consistorio. Su labor se complementará con la efectuada por la Policía de Barrio para controlar «infracciones administrativas relativas a obras, ocupaciones de vía pública y venta ambulante»; por la Patrulla Verde, con el fin de identificar «actividades que produzcan residuos, vertederos o problemas de salubridad»; y por el grupo Paidos de atención a los menores, para evitar el «control del consumo de alcohol y drogas» y vigilar que no haya «absentismo escolar».