Los policías alertan del riesgo por la falta de un módulo hospitalario para presos

álvaro caballero | león

Después de «más de nueve años», en los que se ha utilizado «un módulo provisional» al que le realizan «de vez en cuando pequeñas modificaciones», el Sindicato Unificado de Policía (SUP) de León ha decidido levantar la voz para denunciar «las deficiencias» que arrastra la unidad de custodia de reclusos en el Hospital Virgen Blanca de la capital leonesa. Los agentes insisten en que ya «son varios los incidentes con destrozos de habitaciones por parte de reclusos en los que, además de los policías que realizan su custodia, se encuentran en riesgo personal sanitario, de limpieza y de mantenimiento».

La organización insiste en que «en el último suceso se destrozaron paredes de pladur y fueron arrancados los enchufes», lo que hizo que quedaran «fuera los cables». La nueva incidencia, según reseñan, le sirve al SUP para recordar que las unidades hospitalarias de acceso restringido son una extensión del centro penitenciario correspondiente», en este caso Villahierro, en las que «precisan ingreso hospitalario los internos que por motivos de enfermedad requieren una asistencia especializada».

Pese a que estas las unidades «deben de ser especialmente diseñadas para evitar los riesgos potenciales de todo tipo de reclusos que requieren atención especializada en modo de hospitalización», en León no sucede, como alertan los agentes. En el complejo hospitalario de la capital leonesa se da el caso de que «se construyó un módulo que luego no fue utilizado por encontrarse en una planta sin personal», lo que ha hecho que se usen «unas habitaciones no diseñadas para ese uso».

El funcionamiento continuado de este módulo con las «deficiencias» que advierte el colectivo ha hecho que opten por trasladar su denuncia al presidente del Comité de Seguridad y Salud de la Jefatura Superior de Policía de Castilla y León. Los agentes reclaman esta intermediación para que se coordine «con Instituciones Penitenciarias y responsables de Sanidad» y se logre una respuesta definitiva que acabe con «los riesgos» que supone la falta de esta unidad.