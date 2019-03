El PP desvela que Fomento quería unir La Sal y Paraíso con una pasarela de Murcia

p. infiesta | san andrés

El PP desveló ayer, durante la sesión plenaria de San Andrés del Rabanedo, que el Ministerio de Fomento pensaba unir los barrios de La Sal y Paraíso Cantinas por encima de las vías con una pasarela de segunda mano, pero en perfecto estado, que se había utilizado en Murcia. Así lo habría expresado la ministra Ana Pastor en su visita a León en 2015, en la cual también anunció otras medidas para salvar la barrera del tren en el municipio valoradas en 6,5 millones.

El ex alcalde popular, Gregorio Chamorro, señaló que la pasarela «casi no suponía incrementar el coste de las obras de permeabilidad, porque se aprovechaba una que ya existía». Sin embargo, lamentó que el siguiente equipo de Gobierno no hubiera movido un hilo para que la infraestructura peatonal se trajera. La actual regidora, la socialista Camino Cabañas, le recordó que los técnicos desaconsejaban la obra de la pasarela, por su elevado coste, «que se llevaba casi todo el presupuesto de las otras obras de permeabilidad», y manifestó su sorpresa al oír que Fomento apostaba por traer una pasarela ya hecha de otro punto de España.

Todos los grupos apoyaron la moción del PP para reivindicar la infraestructura, además de seguir demandando el soterramiento de las vías del tren y el ensanchamiento de la acera al inicio de Párroco Pablo Díez, a propuesta del PAL e IU.

Actualmente, los residentes de La Sal tienen dos opciones para llegar a Paraíso Cantinas. La primera, de un kilómetro, pasa por tomar la calle Príncipe hasta llegar a Párroco Pablo Díez. La otra opción, de 1,5 kilómetros, lleva a salir por la calle Babieca, continuar por Doña Urraca hasta Doctor Fleming, glorieta de El Crucero, avenida de Quevedo y Párroco.

La sesión plenaria comenzó tensa. Al retrasarse unos minutos cuatro de los seis concejales socialistas, entre ellos, el teniente de alcalde, Juan Carlos González, quien tras formalizar su dimisión por escrito, se despidió de la Corporación entre aplausos. Su paso por el Ayuntamiento ha sido breve, de cuatro meses, y mueve de nuevo las aguas del PSOE y del Gobierno en San Andrés, tras la cascada de dimisiones del pasado septiembre que apartó de la política a la histórica socialista, María Eugenia Gancedo, junto con Miguel Ángel Flórez, Santiago Blanco, Abel Iglesias y Francisco Gómez (del PAL).

Cabañas y María del Mar Durante se quedaron entonces solas, al frente de un exiguo equipo para llevar las riendas del tercer municipio de León. Después de renovarse la cuatro vacantes, una vuelve a estar libre.