El PP duda del plan para los pasos a nivel del tren al faltar consignación presupuestaria

p. infiesta | villaquilambre

El Partido Popular duda del plan para suprimir los pasos a nivel de Villaquilambre que anunció esta semana la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones. Consideran que los 2,4 millones de inversión que prometió para acometer esas obras son difícilmente creíbles, «al no existir consignación presupuestaria». A ello se suma el «corto» plazo en el que se iniciarían los trabajos, según la delegada, y que para los populares es «imposible», porque eliminar los pasos a nivel de El Ejido y Navatejera requiere realizar expropiaciones, que conllevan un trámite dilatado en el tiempo.

«Barcones se desplazó hasta el municipio para anunciar a bombo y platillo una inversión que no está recogida en los presupuestos y trasladó unos plazos de ejecución ridículos, con el único objetivo de engañar a la ciudadanía de cara a los comicios del 26 de mayo», estima el ex regidor, Manuel García. El líder del PP valora como una «tomadura de pelo del PSOE hacia los vecinos» insistir en la supresión de ambos pasos sin «consignación presupuestaria y con una previsión de plazos de unos meses, que es incompatible con un planteamiento serio sobre una necesidad por la que han luchado durante muchos años los distintos gobiernos del municipio». Es más, el PP afirma que ese plazo «sería imposible de cumplir, empezando porque habría que expropiar terrenos a propietarios particulares y realizar un proyecto de urbanización en un proceso que no se resuelve en unos pocos meses». Los populares creen que «en política no todo vale. No se puede insultar la inteligencia de los vecinos, por mucho que venga toda la cúpula autonómica del Partido Socialista, ya que una mentira no se va a convertir en una verdad». García recordó todo el trabajo realizado en ese sentido por sus gobiernos y por los anteriores. «Ojalá fuera cierto el anuncio, nosotros seríamos los primeros en celebrarlo, pero el propio regidor sabe que es imposible poner a disposición de Adif los terrenos en unos pocos meses y son fuegos artificiales».