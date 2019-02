El PP fleta dos autobuses para la manifestación del domingo en Madrid

El Partido Popular en la Diputación ha presentado una moción en la que exige al Gobierno de Pedro Sánchez “el cese de las negociaciones entre los Gobiernos de España y Cataluña” y se “oponga a cualquier diálogo que ponga en cuestión la soberanía nacional y la unidad de España”.

En este sentido, reclaman al presidente del Gobierno que “no acepte la constitución de una mesa bilateral para una negociación entre el Estado y una comunidad autónoma en plano de igualdad” porque, entre otras cosas, supone asumir “que Cataluña es una entidad jurídica y política equiparable al Estado”, algo que es “del todo punto intolerable”.

El Partido Popular también exige que se “rechace la figura del mediador internacional propuesta por Torra y aceptada por Sánchez” por cuanto supone “el Gobierno de la Nación renuncia a emplear las instituciones legítimas existentes para coordinar las relaciones entre el Estado y las Comunidades Autónomas”.

“Esto hace evidente”, prosigue el texto, que “no sólo estamos ante un insulto a la dignidad de la Nación, sino que el Gobierno tiene asumida una planificación impuesta por el secesionismo que acabará desembocando en una ruptura de la soberanía nacional”.

La moción presentada por el Partido Popular recalca que “asumir la estrategia secesionista como propia es legitimar el ataque al Estado de Derecho”, al tiempo que supone un desamparo y la “desprotección a millones de catalanes que, cada día, se ven acosados por el secesionismo radical” por lo que reclama al Gobierno “que proteja a todos los catalanes”.

Gobierno no fiable

Desde el Partido Popular insisten que “el Gobierno ha dado muestras que no es fiable”, que “en menos de seis meses de mandato, el presidente no ha dado ni una sola prueba a los españoles de que la unidad nacional y el Estado de Derecho en el que se sustenta nuestro sistema democrático no estén en riesgo” mientras siga presidiendo el Consejo de Ministros.

Estas concesiones “no son fruto de una postura política”, sino de una “ansiedad desbocada” de Pedro Sánchez por mantenerse en el poder. “El presidente del Gobierno no duda un instante en traspasar todas las líneas que hacen de España una democracia sólida, con tal de mantenerse en el Palacio de la Moncloa”.

Para evitar esta deriva, desde el Partido Popular sólo se plantea una solución: “una convocatoria inmediata de elecciones generales que devuelva la voz a todos los españoles ante la grave deslealtad del Gobierno y sus socios separatistas hacia el interés general de la Nación”.

Manifestación en Madrid

El Partido Popular, ante la avalancha de peticiones, fletará dos autobuses desde León y Ponferrada para que los afiliados y simpatizantes participen en la manifestación convocada en Madrid a partir de las 12 horas bajo el lema ‘Por una España Unida, Elecciones Ya’.

El presidente del PP de León, Juan Martínez Majo, asistirá a la manifestación y viajará en uno de los autobuses que parten desde León, mientras que el secretario provincial, Ángel Calvo, lo hará desde el vehículo que partirá de Ponferrada y que recogerá a los afiliados y simpatizantes de La Bañeza.