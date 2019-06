El PP no se opondrá a que gobierne la lista más votada

p. infiesta | san andrés

La candidata del Partido Popular a la Alcaldía de San Andrés del Rabanedo, Noelia Álvarez, permitirá que gobierne la lista más votada en el tercer municipio de la provincia, primando el respeto a la decisión que los ciudadanos tomaron en la urnas el pasado 26 de mayo. «Con sus votos, los ciudadanos dieron ocho concejales al PSOE y cinco al Partido Popular y, por lo tanto, su decisión ha sido clara», resaltó la edil del PP, quien destacó que si bien la mayoría obtenida por la candidata socialista, Camino Cabañas, no es absoluta, sí es mayoritaria y legitima a Cabañas a continuar en la Alcaldía de San Andrés. «En este municipio hace falta cordura y estabilidad y por eso hemos tomado esta decisión», precisó.

Álvarez descarta cualquier pacto que pudiera llevar a cabo con otras fuerzas políticas en el municipio, donde Cs logró tres ediles, UPL dos, Podemos, IU y Vox, uno. «Nuestra presencia en el Ayuntamiento siempre ha sido para construir y pensando en el bien de los ciudadanos que ya han pagado suficientes culpas políticas», manifestó. También indica que durante los próximos cuatro años el Partido Popular ejercerá una oposición «muy crítica sobre la gestión municipal que, ante todo, pasará por no apoyar ninguna subida ni de tasas, ni de impuestos, ni de precios públicos. «Cuando gobernamos entre 2011 y 2015 no subimos los impuestos, cuando estuvimos en la oposición entre 2015 y 2019 no apoyamos ninguna subida y en los próximos cuatro años trabajaremos en la misma línea porque consideramos que el esfuerzo económico del contribuyente de San Andrés ya ha llegado a su límite», afirmó. Noelia Álvarez dejó claro que también presentarán todas las iniciativas que sean necesarias para llevar a cabo las medidas más importantes que contiene el programa electoral de los populares. Agradeció el apoyo de las 3.019 personas que confiaron en el Partido Popular. «En nombre mío y en el del equipo que me ha acompañado durante la campaña electoral, quiero agradecer todas las muestras de apoyo y confianza que los vecinos nos han dado y analizaremos los errores».