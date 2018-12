El PP provincial propone a Silván como candidato a la Alcaldía de León

á. c. / M. r. | león

El Partido Popular de León avalará hoy la candidatura de Antonio Silván como aspirante a la Alcaldía de León en las elecciones del próximo 28 de mayo. La propuesta de los populares leoneses se ratificará en el comité electoral que se celebrará a última hora de esta tarde y en el que tendrá asiento el presidente, Juan Martínez Majo, el secretario, Ángel Calvo, los vicesecretarios y los presidentes comarcales. Ahí se presentará la propuesta, ya redactada, que se espera que cuente con la unanimidad de los asistentes para trasladarla al comité nacional del partido. Salvo que Génova enmiende la plana en una decisión de última hora, su presidente, Pablo Casado, hará oficial la candidatura en la cita que celebrará el sábado en Palencia, organizada para presentar a Alfonso Fernández Mañueco como cabeza de lista a la Junta y a los número uno de las capitales de provincia de la comunidad.

No habrá otro nombre sobre la mesa que el de Antonio Silván, como confirmaron ayer fuentes del PP leonés. No lo ha habido tampoco en los últimas semanas. A pesar de que desde Génova se haya demorado la presentación para acompasarla a los tiempos del partido, la decisión se madura ya desde el mes de octubre, cuando el secretario autonómico de la formación, Alfonso Fernández Mañueco, admitió que ya había sido consultado por Génova y que había trasladado su visión. No quiso entonces el líder autonómico desvelar cuál había sido su respuesta, pero mañana Silván tendrá su hueco en el acto con el que los populares quieren encender la precampaña electoral.

Silván ocupará la cabeza de lista al Ayuntamiento de León por segunda vez consecutiva, tras aguantar el mandato completo como alcalde de la ciudad, pese a contar con sólo 10 de los 14 votos necesarios para sumar la mayoría absoluta en el consistorio. El leonés se intentará afianzar en la política municipal, después de que fracasara su intento de hacerse con el liderazgo autonómico del partido para optar a la presidencia de la Junta.

Casado y con un hijo, acumula 19 años en la política a la que accedió tras ser jefe de la asesoría jurídica del Procurador del Común entre 1995 y 1999. En Valladolid empezó como secretario general de la Consejería de Hacienda, entre 1999 y 2003, con Isabel Carrasco, y luego se convirtió en consejero de Fomento y Medio Ambiente hasta 2015. En la actualidad es alcalde y procurador autonómico.