El PP quiere que su único candidato a la Diputación sea Majo

A. g. Puente | león

El revuelo provocado por el anuncio sorpresa del diputado de Turismo y aspirante a la Alcaldía de Cimanes del Tejar, Genaro Martínez, al postularse como candidato a la Presidencia de la Diputación ha obligado a la dirección provincial de los populares a frenar en seco las pretensiones del edil frente al líder del PP leonés y responsable de la institución provincial en los últimos cuatro años, Juan Martínez Majo,

En un intento de minimizar la crisis abierta en el seno del PP leonés por el manifiesto enfrentamiento que han generado los recursos liderados por la candidatura de Silván por la mesa de Pastorinas con el objetivo de recuperar la Alcaldía «con un pacto de centro-derecha», la dirección de la formación remitió ayer una nota de prensa para cerrar filas en torno al líder del partido en la provincia. Reiteró «su respaldo» a Majo como «candidato del partido» a la Presidencia de la Diputación. Para apuntalar este papel, el secretario provincial de los populares, Ángel Calvo, recordó que el presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, «ha reafirmado en diferentes comparecencias públicas que Majo es el mejor candidato porque es una apuesta solvente, segura y de futuro». Explicó también que Majo trabaja «para sumar una mayoría suficiente para gobernar la institución provincial en los próximos cuatro años» y que las conversaciones que mantiene, tanto con la UPL como con Cs, claves para que el PP pueda conservar la Diputación, cuentan «con el respaldo de la dirección regional del partido y también con la de los presidentes comarcales y el equipo de diputados provinciales».

La corriente crítica surgida en el propio seno del equipo de gobierno, con el paso al frente dado por Genaro Martínez como aspirante a la Presidencia de la Diputación —una candidatura apadrinada por un sector del partido enfrentada con Majo—, hace temer, según reconocen fuentes del partido, que se presenten más candidatos.

Ante la llamada al orden de Ángel Calvo, el diputado de Turismo reiteró ayer su pretensión de ser candidato a la Presidencia de la institución provincial, aunque matizó que solo dará el paso en el caso de que Majo no se presente. Todo ello a pesar de que un día antes, y a iniciativa propia, se puso en contacto con este periódico para anunciar su candidatura y pedir reiteradamente que se difundiera. En una conversación que está grabada y en mensajes de whatsapp, Genaro Martínez abundó ayer en sus razones para presentarse. No obstante, el anuncio de Martínez se produce poco después de que Majo reconociera que dejaría la Diputación y su acta de concejal en Valencia de Don Juan si no presidía la institución provincial.

como así parece

El secretario provincial del PP manifestó que en la conversación mantenida con el concejal de Cimanes, éste le confirmó que «si Majo, que así lo es, es el candidato del PP a la Presidencia de la Diputación, cuenta con todo su apoyo». Calvo enfatizó que en los contactos mantenidos estos días con alcaldes y ediles de toda la provincia ha constatado «el apoyo mayoritario para que Majo haga todos los esfuerzos necesarios para que el PP y él se mantengan al frente de la Diputación».