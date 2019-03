El PP renueva la lista al Senado al entrar el presidente de Nuevas Generaciones

Génova esperará hasta hoy para certificar la lista que presentará ante la junta electoral el PP al Senado por León. A escasas horas de que se abriera hoy el plazo oficial, los populares leoneses contaban ayer por la noche con una propuesta de candidatura de la que formaban parte el alcalde de Almanza y presidente de Nuevas Generaciones en León, Javier Santiago Vélez, y los dos senadores actuales que han contado con más foco durante los últimos meses: Luis Aznar y Ester Muñoz. Pero ni siquiera la terna decidida parecía clara, ante la posibilidad de que entrase también Alfonso Rodríguez Hevia dada la falta de consenso por el orden de colocación, lo que hizo que el comité electoral se cerrara a última hora de la noche de ayer sin un acuerdo en firme que dependerá, en último caso, de la decisión que adopte la dirección nacional del partido presidido por Pablo Casado.

La principal discordia se centra en definir quién encabezará la papeleta y quiénes le secundarán. A pesar de que en la actualidad el PP cuenta con tres senadores por León, un posible vuelco electoral en las urnas del día 28 de abril a favor del PSOE invertiría el reparto: los socialistas pasarían a tener tres y los populares se tendrían que conformar tan sólo con uno. Por este motivo se dirime como capital la cabeza de cartel al Senado. En esta pugna, Luis Aznar defiende sus méritos para comandar la lista, lo que le pasaportaría de manera directa cuatro años más en la Cámara Alta, donde en el último año fue elegido incluso por los periodistas parlamentarios como senador revelación por su papel en la comisión de investigación de la financiación de los partidos. Frente a este aval, al que se suma su larga trayectoria en puesto de representación pública, se presenta la propuesta de quienes, reforzados sobre todo por la dirección autonómica de Alfonso Fernández Mañueco, defienden la apuesta por un rejuvenecimiento de la candidatura con la entrada del alcalde de Almanza, Javier Santiago Vélez. La postura proclive de dirigentes nacionales por este nombre hizo que incluso a última hora de la noche se diera por asentado que Aznar renunciaba a formar parte de la lista si no la encabezaba. Esta postura beneficiaría de forma colateral a Alfonso Rodríguez Hevia, actual senador, que entraría como número tres por detrás de Ester Muñoz. En todo caso, las fuentes consultadas insistieron a última hora de la noche en que será hoy cuando se cierre de manera oficial la candidatura y que la decisión definitiva dependerá de Génova, aunque con el concurso decisivo de Fernández Mañueco, no sin tensiones internas. No en vano, el auxilio del presidente autonómico sirvió para que en Zamora la candidatura al Senado la encabece Fernándo Martínez-Maíllo, ex coordinador federal y miembro del equipo de Soraya Sáenz de Santamaría.