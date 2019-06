El PP de León no recurrirá la resolución ante el TSJ y deja el caso en manos de las direcciones autonómica y nacional

A la polémica mesa de las Pastorinas aún le puede quedar camino judicial por recorrer. Aunque el presidente del PP de León, Juan Martínez Majo, ha confirmado hoy que no recurrirá la decisión de la Junta Electoral Central y deja esta decisión en manos de las direcciones autonómica y nacional del partido, que que estudian la posibilidad de acudir al contencioso electoral del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Si al final lo hacen, la constitución del Ayuntamiento de la capital leonesa se ampliaría hasta el quincuagésimo día después de la celebración de los comicios, lo que emplazaría el pleno para el sábado 6 de julio. Aunque ni siquiera esta fecha se puede dar por buena, dado que un posible recurso en última instancia ante el Constitucional haría que se demorase como mínimo un mes más.

«Se consultará con la dirección autonómica y con la nacional», señaló ayer el líder popular en declaraciones a este periódico. El apunte revela que, en contra de lo que sucedió en el anterior recurso, ahora haya dudas sobre la idoneidad de seguir adelante, lo que podría condicionar la negociación de un posible acuerdo en la Diputación con la UPL, que ya ha avisado de que la predisposición no es ni mucho menos positiva cuando serían los perjudicados con la pérdida de un concejal en León si el recurso prosperase.

Menos condicionantes tiene Vox, que ha ido de la mano del PP desde el principio y podría continuar sin los populares, aunque acudir al TSJ supone un coste monetario. Ante esta situación, la presidenta del partido en León, Elena Merino, señaló ayer que no puede «decir nada» hasta que adopten una decisión. Para hacerlo tiene tres días desde la proclamación de electos, que está prevista para hoy y daría plazo hasta el lunes.

A la espera de que Vox se pronuncie sobre si acudirá al TSJCyL y, en contra de lo anunciado por el presidente provincial, el portavoz del PP en el Ayuntamiento de León e integrante de la lista de Silván, Fernando Salguero, comentó hoy que “hasta no ver la resolución no podemos tener ninguna opinión al respecto, ya que puede contener incluso votos particulares y en virtud de ello, si lo consideramos oportuno y el Partido Popular así lo estima, agotaremos las vías jurisdiccionales a las que hay derecho”.

“Hasta no ver la resolución no tomaremos ninguna decisión, ni el PP como partido, ni el equipo de gobierno, que estará a lo que diga el Partido Popular; siempre a disposición del partido, como no puede ser de otra manera”, añadió antes de evitar pronunciarse sobre el veto que Ciudadanos anunció sobre la persona de Antonio Silván para posibles negociaciones.

La decisión de la Junta Electoral Central fue adoptada por una amplia mayoría; en concreto, la respaldaron diez integrantes, frente a los tres que votaron en contra. Además del contencioso electoral ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), se podría recurrir en última instancia al Tribunal Constitucional.