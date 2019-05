La producción de Albarín de la DO León supera la suma de todas las demás variedades blancas de la zona

La DO León ha procesado la totalidad de la producción de Albarín de la vendimia de 2018, de manera que se pondrá en el mercado aproximadamente medio millón de botellas, lo que duplica en producción a la suma de todas las demás variedades blancas de la zona, según anunció el presidente de la DO León, Rafael Blanco.

Así lo apuntó durante la inauguración de ‘Blancomántico’, una iniciativa con la que se persigue promover el consumo del Albarín, así como su conocimiento, “ya que aunque aún cuenta con una producción limitada, tiene una aceptación extraordinaria por parte de la crítica especializada, mientras que aún no es conocido en León”.

“Queremos que la gente conozca el Albarín, que lo pruebe, que lo valore y que si encuentra algo mejor que lo cambie, pero difícilmente podrá encontrar un blanco como este”, afirmó.

Blanco recordó que el Albarín es una variedad de vino aún en desarrollo, tras la recuperación del viñedo histórico hace 40 años por parte de Pedro Marcos con la plantación de once hectáreas, que se consumía casi de manera exclusiva en Villamañán. “Seguramente él no podría imaginar que ahora 20 de las 40 bodegas de la DO de León ya lo elaboren, con 32 referencias comerciales y como bandera de enganche junto al Prieto Picudo”.

En este momento, el Albarín cuenta con 80 hectáreas de producción en todo el mundo, de las que 73 se encuentran en producción consolidada con entre doce y quince años en las cepas de la que supone “la variedad de blanco preferida por los enólogos”.

Mediante la iniciativa ‘Blancomántico’, que arrancó hoy en el barrio Romántico de León y se mantendrá hasta el domingo y que se trasladará a otros puntos de la ciudad de León y Valencia de Don Juan, promueve el consumo de Albarín en los establecimientos hosteleros, donde se entrega una ficha que se intercambia en varios stands por regalos o sorteos de experiencias de enoturismo.

Asimismo, la DO León pretende promover una iniciativa similar relacionada con el vino rosado en la plaza de San Martín del Barrio Húmedo los últimos días de mayo y primeros de junio. Además, será este próximo viernes, cuando se celebrará la cata de calificación de la añada “con prescriptores internacionales, sumilleres y enólogos de prestigio, directores técnicos de las principales denominaciones de origen y gente relacionada con la gastronomía y el vino”.

Por su parte, la concejala de Cultura, Patrimonio y Turismo del Ayuntamiento de León, Margarita Torres, enfatizó que “el vino es cultura, esencia y raíces”, motivo por el que “no hay que divulgarlo solo en la ciudad, sino que también hay que sacarlo fuera”.