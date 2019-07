Protección Civil alerta ante el riesgo de tormentas

La Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior ha alertado ante el riesgo de fuertes lluvias y tormentas para las próximas 12 horas en el norte y este peninsular. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé acumulaciones de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora y de hasta 80 litros por metro cuadrado en 12 horas en puntos de Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, La Rioja, Aragón y Comunidad Valenciana.



Además, estos fenómenos tormentosos podrían ir acompañados de granizo, que podría ser de gran tamaño en algunas ocasiones.



Por eso, según un comunicado de Protección Civil, es aconsejable evitar las corrientes de aire en las viviendas y cerrar el vehículo si se está en carretera.



No refugiarse bajo los árboles y alejarse de alambradas y objetos metálicos son otras de las sugerencias de Protección Civil, que señala que, en el campo, hay que evitar correr y permanecer en lugares elevados, como los altos de las colinas, crestas o divisorias.



Ante la posibilidad de lluvias fuertes, invita a reducir la velocidad en la carretera, a extremar las precauciones y a no detenerse en zonas donde pueda discurrir gran cantidad de agua.



En caso de tormentas súbitas y lluvias intensas, se debe tener en cuenta el lugar donde se aparcan los vehículos, ya que el rápido ascenso del nivel de las aguas puede dañar los vehículos aparcados sobre zonas inundables y, además, arrastrarlos, provocando daños a bienes ajenos e incluso obstaculizar el flujo natural de la corriente.



Si hay inundación, no hay que atravesar ni en vehículo ni a pie los tramos inundados, y para quien esté en el campo, debe alejarse de los ríos, torrentes y zonas bajas de laderas y colinas.

"No obstante, el difícil pronóstico de los fenómenos tormentosos aconseja mantenerse informado en todo momento de la posible evolución de los cambios meteorológicos", subraya Protección Civil en un comunicado.