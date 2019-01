El PSOE cree que la capitalidad «fracasó» y no captó más turistas

«Un fracaso absoluto. No ha supuesto el impulso que debería para la ciudad; el equipo de gobierno no ha sabido involucrar a todos los implicados». El portavoz socialista en el Ayuntamiento, José Antonio Diez, criticó ayer la gestión de León, Capital Española de la Gastronomía 2018 y lamentó que este acontecimiento no haya sido capaz de convertirse en un revulsivo para que la ciudad aumente el número de turistas y pernoctaciones. Una visión a la que aludió con cifras: de enero a noviembre de 2018 hubo 40.000 viajeros menos y las pernoctaciones perdieron 90.000 estancias, todos los números en comparación con el mismo periodo de 2016.

Diez apuntó que la programación de la capitalidad diseñada por el Ayuntamiento fue «pobre como consecuencia de una pésima gestión del equipo de gobierno y el alcalde que solamente la ha utilizado para hacerse fotografías para los periódicos». La caída de viajeros y pernoctaciones en la capital contrasta con el crecimiento de la provincia, Castilla y León y España.

Su compañera de grupo Susana Travesí reiteró que «los resultados han sido nefastos; no ha logrado cumplir objetivos como la desestacionalización, se ha perdido una oportunidad histórica». Apostó por «una alternativa clara» con el impulso de una promoción específica para la ciudad «y no dejarse embaucar por el Consorcio de Turismo o la Junta».

El equipo de gobierno tiró ayer de los datos del INE para replicar las críticas del PSOE. Recordó que el año 2018 aún no cuenta con el balance completo y afirmó que se establecen periodos de tres años para la comparación. Entre 2012-2014 y 2015-2017 el número de viajeros creció un 15,17%, mientras que las pernoctaciones lo hicieron en un 18,14% en el mismo de tiempo.