Puente reclama capitalizar el desarrollo económico de la comunidad en exclusiva en Valladolid

No sé de qué se queja ese alcalde que se hace portavoz de una provincia entera cuando solo es regidor de un alfoz que lo ha robado todo para sí. Su municipio se ha quedado con todos los trabajos buenos, los de 8 a 15 horas, sueldo digno, asencia de Eres, su cielo limpio, ni un tractor que ensucie con boñigas sus calles, con su universidad, su hospital, sus instituto del fuego, su Ave, su Musac y un etcétera que me indigna. ¿Qué más quiere señor regidor? Sólo le falta que proponga como centro receptor de visitantes de Las Médulas una parcelita de La Lastra. Hay una paradoja en esta provincia que no entiendo ¿cómo es posible que en El Bierzo haya una crisis brutal, con las imprentas funcionando a todo trapo sacando carteles de “se alquila y se vende” cuando en este alfoz les va como nunca jamás les ha ido? A mí Valladolid no me ha robado jamás y me importa un comino que se quieran proponer como cabeza de ratón. Por cierto, ya están tardando en quitar el nombre de Ordoño II a esa avenida y ponerle el de avenida Javier de Burgos. Un tipo que les regaló tamaño beneficio no puede quedar oscurecido en la pléyade de “leoneses ilustres” como el marroquí Guzmán o ese caliz de baratija. ¿Cuándo dará una nueva función el mago Barry? Lo esperamos con impaciencia.