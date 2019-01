Puente redobla su ofensiva para primar a Valladolid

DL | León

Lejos de enterrar el hacha de guerra, el alcalde de Valladolid, el socialista Óscar Puente, se ha enrocado en un papel victimista para exigir inversiones en la ciudad del Pisuerga. «Valladolid paga el pato de ser la capital no oficial», insistió ayer para seguir reclamando que la Junta centralice allí el desarrollo económico, después de que la semana pasada exigiera una apuesta «más clara» de la comunidad autónoma por su ciudad.

Lejos de escuchar las palabras del secretario general del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón, quien le recordó que la provincia leonesa había sufrido mucho y que la apuesta de su partido «es la descentralización de la comunidad con un equilibrio entre las provincias», Óscar Puente remarcó que cualquier inversión en Valladolid «está mal vista por el resto de la comunidad, lo que ha provocado que la Junta no haya hecho una apuesta clara, que además es compatible con el equilibrio territorial». Es más, Cendón tiró de dos frases del rey emérito para arremeter contra el alcalde vallisoletano y para exigirle que pidiera disculpas: «¿Por qué no te callas?» y «Lo siento, me he equivocado, no volverá a suceder» y calificó las palabras de su compañero de partido de «un exceso».

De nuevo, en declaraciones en la Cadena Ser, el socialista vallisoletano también tiró de soberbia geográfica para incidir en que «el dinero que va a Valladolid es el mejor invertido». Entre sus argumentos, otra vez que destinar más fondos públicos a Valladolid «tiene mayor repercusión en el sostenimiento de la población y en la mejora de la calidad de vida de todos los castellanos y leoneses». Es más, obviando de nuevo que el estatuto de autonomía no recoge una capital oficial, volvió a tirar del argumentario de su predecesor, el popular León de la Riva, para recordar que «un aeropuerto en Valladolid puede ser usado por todos» y que «un hospital en Valladolid está cerca de la mayor parte de los territorios». A lo que añadió sin complejos: «Nosotros no tenemos la culpa de ser el centro geográfico».