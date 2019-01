Puente responde a León: "Es un localismo desfasado, el Musac costó 33 millones y recibe cinco veces más que el Patio Herreriano aunque tiene la mitad de visitantes"

tiene "actividades culturales de la universidad de León" que no llega el presupuesto a 55000 euros al año, y traen mejores cosas que el musac, así que a los del Musac creo que les sobran casi los 5 millones de euros jajaja. Pero de todas formas, es interesante saber este dato, no se sabía, ahora ya se sabe, gracias al Ilustrísimo Señor Alcalde de Pucela, dios le acoja en su seno. Porque aquí en León los presupuestos de estos lupanares del arte, no se sabe nada, no salen a la luz jajaja Gracias Señor por contarlo.