Reconocimiento a la primera jueza en ejercer en Castilla y León

La leonesa María Dolores González Hernández, primera jueza en ejercer en la Comunidad Autónoma, recibió hoy la Cruz Distinguida de primera clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort en una concurrida ceremonia celebrada en la Audiencia Provincial de León, encabezada por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción. La galardonada dijo recibir esta distinción como “un honor inmenso” fruto de su trabajo y del “afecto, respecto y cariño a los profesionales que promovieron la concesión”, el Colegio de Abogados de León.

Jubilada en 2017 por motivos de salud y tras 32 años de servicio activo en León, María Dolores González recibió la 'laudatio' del decano del Colegio, Fernando Rodríguez Santocildes, y fue apadrinada por Javier Amoedo Conde -su preparador de oposiciones- y por Jesús López Arenas. En un emocionado discurso, señaló que los juristas ejercen “mucho más que una profesión... un modo de servir y vivir la vida desde la Justicia” por lo que, añadió, deben ser “siempre ejemplo de virtud y tolerancia”.

“He tenido que encontrar situaciones que nunca me han afectado en la función jurisdiccional porque la preparación y la formación familiar me han ayudado mucho en mi trabajo, que requiere cierta empatía con la ciudadano y una relación con diversos profesionales”. En su condicion de mujer, dijo, la carrera judicial ha evolucionado notablemente durante su trayectoria. “Ahora la mayoría somos mujeres y eso no cambia la carrera judicial pero socialmente le da otra visión. La mujer debe estar en todos los niveles y en todos los cargos y, sobre todo, en igualdad de condiciones”, manifestó.

Considera que en su ámbito profesional las mujeres tienen conquistados “casi todos los terrenos” y también están presentes en las más altas instancias aunque añade que “sería más deseable que hubiese más de las que hay”.

José Luis Concepción la describió como “una magistrada ejemplar” y destacó su “tenacidad profesional y personal. “Has estado en la trinchera; has entendido la Justicia como un verdadero servicio al ciudadano” le dijo en una intervención que cerró un acto que contó con una nutrida representación de todos los ámbitos de la sociedad leonesa.