El refuerzo logístico de Villadangos gana peso en la pugna por el centro de Amazon

maría j. muñiz | león

El refuerzo del polígono industrial de Villadangos como polo logístico de la zona noroeste del país y las condiciones ventajosas de instalación para las empresas hacen que la opción leonesa gane peso en la oferta para convertirse en sede del centro logístico que la multinacional de comercio electrónico Amazon tiene previsto instalar para agilizar la distribución en la zona noroeste de país, dentro del plan de expansión que lleva a cabo. Un proyecto que lleva negociando desde hace más de un año con distintas localidades de Asturias, y que ante la posibilidad del traslado de la inversión y el empleo a León ha desatado en el Principado una ola de adhesiones a las opciones asturianas. En León la Asociación de Colegios Profesionales (Colproleón) ha sido la primera en reclamar «actuaciones diligentes y firmes» para la captación de un «proyecto empresarial que consolida a León como centro logístico».

Tanto desde la multinacional estadounidense como desde fuentes cercanas a la negociación se impone la lógica prudencia ante una decisión que aún no se ha hecho pública, por lo que prefieren no hacer manifestaciones. En todo caso, Amazon ya ha optado en algunos de los grandes proyectos logísticos que tiene en marcha en otras zonas del país por un modelo que pasa porque sea un fondo de inversión el que desarrolle la infraestructura física en una zona industrial, que luego es robotizado y explotado por la empresa de comercio on line.

especialización logística

Un modelo que en el caso de Villadangos ya tiene el precedente de Decathlon, cuya nave es propiedad del fondo Aberdeen Standar Investments, a través de su división European Logistics, especializada en la construcción de centros logísticos que apoyan la expansión del comercio electrónico. Un fondo que podría participar también en el proyecto de Amazon si se decide por la opción de Viladangos.

Uno de los obstáculos que ha retrasado la decisión inversora en Asturias ha sido el precio de polígonos industriales como el de Olloniego, en Oviedo, que ahora retoma su ofensiva para captar el proyecto; por el que luchan también Gijón y Siero. En el caso de Villadangos el precio se rebajó a mediados de 2016 con las medidas de promoción de suelo industrial en la provincia, un compromiso de precios al 50% que se ha ratificado ahora con el Programa Territorial de Fomento para este polígono, tras el compromiso de instalación de Network Steel. Un proyecto que incluye también la construcción de un ramal ferroviario para facilitar la salida de mercancías de la infraestructura industrial. Además de otras medidas para favorecer la adquisición de terrenos por parte de nuevas empresas, que estarán vigentes hasta finales de 2020; y que incluyen facilidades de financiación.

Villadangos acoge también el centro logístico de Mercadona, y en breve abrirá el de Decathlon. El polígono tiene además no sólo suelo disponible, sino la posibilidad de ampliar con facilidad su capacidad actual, que es de 800 hectáreas.