Renglones en blanco, crímenes sin castigo

MIGUEL ÁNGEL ZAMORA | LEÓN

Más de una docena crímenes continúan sin resolver en la provincia de León desde hace un cuarto de siglo. Los casos de Rocío Fernández Ameijeiras, Sheila Barrero o María José Zapico son los más conocidos. Pero hay muchos más. Son familias que esperan una solución y que se haga justicia algún día.

La víctima del crimen de Santa Ana estaba en su casa la noche del 18 de junio de 2016. Había tenido problemas personales un año atrás y se le había relacionado con asuntos nunca quedaron suficientemente esclarecidos. Apareció muerto y poco más trascendió. Incluso en un primer momento se decidió archivar la causa, que posteriormente se reabrió a instancias de la familia del fallecido. Hay un sospechoso evidente para los allegados al finado, pero no para la policía.

Jeroen Schelstraete, un indigente belga de 42 años de edad que supuestamente fue víctima de un accidente de tráfico, falleció atropellado en junio de 2016. Dio con sus huesos en un contenedor del Centro de Tratamiento de Residuos de San Román de la Vega, después de haber perdido la vida seguramente en León. La investigación considera que el conductor que atropelló al ciudadano, arrojó su cadáver a un contenedor y que los servicios de recogida de la basura no advirtieron de la presencia del cuerpo por estar automatizado el proceso. De la autoría del suceso, nada más se ha vuelto a saber.

A finales de mayo de 2005, Rocío Fernández Ameijeiras desapareció, según los padres de la víctima, acompañada del principal sospechoso. No volvieron a verla hasta que el 7 de junio se halló su cadáver en un descampado de Navatejera. No hay causa conocida de la muerte y el juez instructor, según la Guardia Civil, no se presentó al levantamiento del cadáver. No acabaron ahí las anomalías del procedimiento. El magistrado tomó declaración a dos sospechosos y determinó que ambos quedaban en condición de investigados, pero los dejó ir en libertad.

LAMENTOS

Los lamentos de los padres de la joven han sido constantes. «Si acertar a la lotería fuera igual de fácil que saber quién lo hizo, yo ya era millonario», ha insistido constantemente Baldomero Fernández, el padre de la fallecida. La familia se agarra a un estudio del ADN de siete cabellos de los 49 que analizó el Instituto de Toxicología recientemente para saber si, entre los vestigios humanos que quedan pueden vincularse a la familia del sospechoso por relación mitocondrial.

El crimen de Lucillo ocurrió la Nochebuena de 2008. Julio Blanco Vizoso apareció muerto en su casa, víctima de un fuerte golpe en la cabeza propinado por una persona de notable fuerza física y seguramente gran complexión. Abrió la puerta a sus atacantes (más de uno según la Guardia Civil) porque no había signos de que hubiera sido forzada. El caso quedó sin resolver. El vehículo del finado apareció en Astorga pero no se consiguió saber cómo llegó hasta allí.

Sheila Barrero fue asesinada a finales de enero de 2004. Quince años después, el caso sigue pendiente. La Guardia Civil asegura en un informe de que tiene pruebas de que el entonces compañero sentimental de la víctima, fue quien le descerrajó un tiro desde la parte de atrás de su coche en Degaña. El joven lo niega y su abogado se pregunta qué hace su cliente en libertad si las pruebas de la Benemérita son tan concluyentes. La Fiscalía de Asturias se mantiene en compás de espera y la familia de la víctima pide actuaciones ya. Había otros tres sospechosos más, que en la prueba de la parafina tenían restos de disparos en la fecha del crimen. Todos ellos declaran que estuvieron cazando.

DISPAROS

Constantino Guerra Pérez, un taxista de León fue asesinado de tres disparos en la madrugada del 1 de junio de 2001 en las inmediaciones de Toreno. El cuerpo, que tenía impactos de bala en el abdomen, en un brazo y en la cabeza, según reveló la autopsia, fue encontrado por la Guardia Civil en medio de la carretera, junto a su vehículo y a cuatro casquillos de bala. Nunca más se supo del tema. No hubo autor conocido.

En 1998 se dio carpetazo al caso de la muerte violenta del niño Antonio Hernández. Después de varias semanas desaparecido, se halló su cuerpo cerca del río Torío. Alguien había intentado esconder su bicicleta, pero aparte de esta evidencia, no se encontró ninguna más. Fue otro caso que pasó al olvido sin resolver.

Fue en 1994 cuando se produjo un incendio en un inmueble de la capital en el que falleció una pareja. El siniestro fue provocado, pero nunca se detuvo al autor. En la misma incertidumbre se sigue en la actualidad.

Otro de los expedientes que nunca pudo ser esclarecido es el del empresario leonés Manuel Fernando de Celis Rodríguez, que contaba con 45 años de edad cuando fue hallado muerto, semicarbonizado y con heridas de un objeto punzante en el pecho en una nave del polígono industrial de Valdelafuente. Ocurrió el 25 de enero de 1994. El 19 de agosto de 1993 se encontró en el interior de un vehículo aparcado en el Paseo de Salamanca el cadáver carbonizado de María José Zapico. Hace pocos meses falleció en el Hospital de León, aquejado de un cáncer, el principal sospechoso del crimen. Durante muchos años la investigación trató en vano de encontrar pruebas, básicamente porque las labores de extinción del incendio, acabaron con buena parte de los vestigios. En su lecho de muerte, la familia Zapico solicitó al supuesto autor de los hechos que, antes de morir, confirmara la autoría de los hechos «para que por lo menos podamos descansar», aseguró la madre de la fallecida. No consiguió su objetivo.

Pablo Flecha y su esposa, ambos leoneses residentes en Francia, habían viajado a España en 1993 en una autocaravana que, al llegar a la ciudad, aparcaron en el paseo de Papalaguinda. Un arma blanca acabó con su vida. Lo que no se ha podido determinar es quién la empuñaba.

José López García apareció muerto el 15 de enero de 1992 en Valderas, en los bajos del edificio en el que residía. Una herida de bala en el pómulo, con salida por la nuca, fue la causa de la muerte del joven. Se relacionó el caso con un posible ajuste de cuentas, pero no hay culpables.