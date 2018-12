El alcalde de León, Antonio Silván, ha mostrado hoy su "verdadera inquietud" por la restauración del Hostal San Marcos, puesto que "el anterior Gobierno se comprometió a finalizar esas obras en el 2019 para que entrara en servicio el próximo año, pero parece que no van por ahí ahora las ideas ni los presupuestos de España". Según el alcalde, San Marcos no se abrirá en 2019.

En la lista de preocupaciones de Silván también se encuentra lo que iba a ser el Centro de Referencia Estatal (CRE) del Autismo que, tal y como ha apuntado, "iba a entrar en funcionamiento en 2018 y no sólo no va a entrar, sino que se va a cambiar según dicen a través de los medios de comunicación".

De hecho, ha afirmado que "personalmente no me han traslado nada al respecto de este proyecto". Por eso, ante la falta de comunicación entre administraciones, ha pedido que el CRE sea un "espacio abierto, utilizado y al servicio de las demandas sociales que la ciudad tiene".

Antonio Silván cree que el Palacio de Exposiciones "es una palanca de actividad económica tremenda" para la ciudad, puesto que desde su puesta en marcha de mayo de 2018 han pasado por el recinto cerca de 400.000 personas. Así lo ha asegurado al hacer balance de este 2018, en el que la capital leonesa también ha ostentado la Capital Española de la Gastronomía (CEG).

El regidor leonés ha mostrado su satisfacción porque el Palacio de Exposiciones inaugurado durante el 2018 ha sido "atractivo" para eventos nacionales e internacionales, así como para "el mayor operador de ferias y de exposiciones de España y del mundo" como es Ifema.

En ese sentido, Silván ha resaltado que se ha firmado con esta institución "el único convenio que tienen con una capital de España"; algo que considera que es fruto de esos 10.000 metros del Palacio de Exposiciones "de vanguardia, de modernidad y de absoluta versatilidad" porque "ahí se pueden realizar todo tipo de eventos culturales, musicales, gastronómicos, expositivos, científicos, médicos, etc.".

BALANCE DE LA CAPITALIDAD GASTRONOMICA

Silván ha tildado de "muy buena" la capitalidad gastronómica porque "ha significado poner en el mapa de la gastronomía no solamente nacional, sino mundial, a los productos y profesionales leoneses". De hecho, ha señalado que "significa también retorno en actividad económica y, sobre todo, esa unidad de acción que se ha aplicado y que se aplicará a través de la marca 'León, Manjar de Reyes'". Una marca que a su juicio puede aportar en el futuro todo lo que desde el Ayuntamiento quieran puesto que "permite seguir con la misma filosofía" de este "sello de calidad, de difusión y de proyección basado en la unidad de acción". Además, ha afirmado que Manjar de Reyes significa que esos productos, profesionales y empresas que se dedican a la industria agroalimentaria "tengan un canal y una oportunidad".

El alcalde cree que el Consistorio ha sabido "explotar las posibilidades que ofrece la Capitalidad", aunque ha reconocido que "quizás la perfección no se haya conseguido". No obstante, bajo su punto de vista "hay un antes y un después" y una valoración por parte de los profesionales, de la ciudad y de los visitantes. , Silván ha resaltado un dato "tremendamente elocuente", como es que León haya sido "la primera capital del norte de España que ha superado la cifra de más 500.000 viajeros en el AVE de Madrid a la ciudad".

Un dato, que según el alcalde, "significa gasto y difusión y saber que la ciudad es atractiva". De hecho, estima que si siguen en esa misma línea de unidad de acción "queda mucho por recorrer". Por eso, sostiene que la pregunta que deberían hacerse los leoneses es: "¿Qué hubiéramos sido si no hubiéramos tenido la CEG?", ya que según Silván "esos datos a todos los niveles no se hubieran producido".

"PREOCUPACION" POR LOS PROYECTOS EN MARCHA

Por otra parte, el regidor ha mostrado su "preocupación" por los proyectos que están en marcha en la ciudad y ha asegurado que "el cambio en el Gobierno de España los ha ralentizado". En cuanto a la integración ferroviaria del AVE, lo que es la nueva estación y el entorno, Silván ha recordado que "el anterior Gobierno del PP señalaba como plazo finales de este año y el nuevo señala como plazo de finalización precisamente finales del 2019". Una situación que se repite en la integración de Feve, ya que ha apuntado que "la obra en la traza ferroviaria de la ciudad está finalizada, pero el entorno de la estación de Matallana todavía no".



"FUERZA E ILUSION" PARA SEGUIR COMO ALCALDE

Por otro lado, Silván ha admitido tener la misma "fuerza e ilusión" para seguir al frente del Ayuntamiento de León, después de que el PP confirmara que será de nuevo el candidato a la alcaldía de la capital leonesa en las elecciones municipales de 2019. En primer lugar, ha mostrado su agradecimiento por confiar en él a la Dirección Nacional, especialmente al presidente, Pablo Casado, y a sus líderes regional y provincial, Alfonso Fernández Mañueco y Juan Martínez Majo respectivamente. En segundo lugar, ha asegurado que trabajará "con las mismas ganas" en caso de ser reelegido como alcalde principalmente porque "hay proyectos que han de finalizarse". De la misma forma, ha indicado que el equipo de Gobierno actual tiene "claro" cuáles son los proyectos que necesita la capital leonesa "para generar todavía mayor actividad y que León sea una ciudad de oportunidades para vivir, económica y de proyección".

Por último, Silván ha reconocido que "estos últimos cuatro años van a servir también de experiencia de cara al futuro", aunque ha admitido que a partir de mayo pondrán el cuentakilómetros "a cero" para "hacer ciudad" que es su objetivo y su "responsabilidad".