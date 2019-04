Sánchez azuza a los indecisos con que «no votar es votar a las tres derechas»

álvaro caballero | león

Pedro Sánchez volvió ayer a León. Quince meses después, el aspirante, que en mayo de 2017 se había ganado a la militancia en lucha por el liderazgo del partido, volvió al mismo foro en su papel de presidente del Gobierno y aupado por los augurios de las encuestas. Con el viento del CIS a favor, ante los más de 1.200 socialistas que llenaron el polideportivo La Torre, arengó a la militancia a movilizar a los indecisos con el argumento de que «no votar es votar a la derecha y sus tres siglas», a los «tres temores, con m de miedo por los derechos y libertades de los españoles». «Si no queremos involución, movilización. Que nadie se quede en casa, que nadie dé las cosas por hechas», azuzó el líder del PSOE a los afiliados leoneses, sin apenas más referencia explícita para León en su programa que su alusión como territorio afectado por la despoblación, que «necesita del compromiso del sector público», y el guiño para las cuencas mineras, que «van a sufrir el cambio del paradigma del sector energético» y que «pueden contar con el compromiso del Gobierno porque se lo merecen y lo necesitan».

Sánchez exhibió sus «diez meses y 84 diputados» como muestra de lo que podría hacer «con más parlamentarios para cambiar este país». El presidente del Ejecutivo estatal desgranó sus medidas de subida de las pensiones, de subsidios para los desempleados mayores de 52 años, la cotización de los cuidadores de dependientes y de ampliación del permiso de paternidad para sacar músculo. Más allá de estas medidas sacadas adelante, el dirigente del PSOE avanzó que las «tres prioridades» de su programa serán «la justicia social, la convivencia dentro del marco constitucional y la lucha contra la corrupción» para lograr «la limpieza en el ejercicio de la vida pública». Para apelar al voto feminista, colocó a la misma altura en su discurso la lucha por «un país en el que las mujeres cobren lo mismo que los hombres, en el que no tengan que escoger entre la maternidad o desarrollo profesional», y en el que «no tengan que preocuparse por la presencia de manadas en las calles», sino que «vivan libres, seguras y con plenas garantías».

Las líneas programáticas las complementó Sánchez con promesas electorales directas. El líder socialista se comprometió a «reconocer el derecho a la eutanasia» si gobierna en la próxima legislatura, que será en la que se reconozcan «nuevos derechos y prestaciones, como la salud bucodental», y en la que «se blinde en la Constitución la revalorización de las pensiones».

Frente a los ataques, Sánchez recalcó que no van a «hacer nada a cambio de nada», sino a «ofrecer una salida» a la crisis de Cataluña. «Los independentistas y las derechas son conscientes de que la independencia no se va a dar», expuso el candidato del PSOE, quien puso como argumentos que no cabe en la Constitución, que no tiene respaldo internacional y que «los catalanes quieren vivir en España con sus compatriotas». En esta línea, atacó al PP, que «se dedica a insultar porque no tiene ninguna razón», y, sobre todo, a Albert Rivera, por querer «poner un cordón sanitario» a su partido. «Esta ola de ilusión no va a haber cordón que la frene», arengó a los militantes, a quienes llamó a convencer a los ciudadanos para «concentrar el voto» en el PSOE para «mirar al futuro, no al pasado».