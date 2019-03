Pedro Sánchez borra el mitin del martes en León para no enfrentarse a la militancia

No habrá fotografía de Alfonso Cendón con Pedro Sánchez el martes como prólogo a la decisión del comité federal de lista. El presidente del Gobierno no vendrá al final a León, salvo cambio de última hora, a pesar de que la pasada semana su equipo había anunciado que, después de Ávila el martes y Valladolid ayer, cerraría la mini gira por la comunidad en la capital leonesa. Pero a escasas 72 horas no hay programado ningún evento, como confirmaron ayer desde Ferraz, ni tampoco se ha buscado ningún espacio para la cita, ni se ha celebrado la reunión de coordinación necesaria para el operativo de seguridad que acompaña al presidente del Gobierno.

El rehúso se da después de que Alfonso Cendón no cediera y avalara su candidatura con un apoyo masivo de la militancia, en contra de las intenciones de Ferraz, que defiende la necesidad de que entre García del Blanco como pago a su lealtad a Pedro Sánchez en los peores momentos. El asentamiento del PSOE leonés en sus posiciones hace que el líder nacional evite enfrentarse a una situación difícil, más si cabe cuando 24 horas después deberá ratificar si respeta la voz de la militancia, que fue la base sobre la que se hizo con el poder del partido, o enmienda las primarias.

Pese a esta situación, Cendón concedió ayer que el PSOE leonés vive «un buen momento» y tiene «engrasada la maquinaria para continuar gobernando y ganar las elecciones generales en esta provincia» y que «la mayoría de Pedro sea mucho mayor» con el fin de que «pueda gobernar más a gusto».