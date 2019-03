Sánchez: «ETA nos condicionó la vida, hoy lo hemos olvidado»

p.i. | león

Más de 25 años de trabajo dedicados al combate contra una banda terrorista que dejó 800 muertos y 3.000 heridos han permitido al coronel de la Guardia Civil, Manuel Sánchez Corbí, plasmar junto a otros dos autores en 1.370 páginas de Historia de un desafío, y en 515 de su versión corta, Sangre, sudor y paz. La Guardia Civil Contra ETA, cómo se vivió esa lucha desde los propios guardias, sus familias y las víctimas. El salón del Ayuntamiento de León, situado en la calle Alfonso V, acoge hoy, a las 19.00 horas, la presentación de la obra y una charla-coloquio con Sánchez Corbí, promovida por la asociación pro Guardia Civil (Aprogc) de la que es miembro. En el acto también intervendrán el fiscal del Menores de León y escritor Avelino Fierro, y el presidente de Aprogc, Fernando Martínez Trejo.

El libro incide en la lucha de la Guardia Civil para estrangular a ETA, pero también relata cómo tuvo que evolucionar España para acabar con la banda. «ETA nos condicionó la vida en su día, hoy lo hemos olvidado, pero no había un sólo día que ETA no estuviera en los telediarios y se temiera un atentado, sobre todo, en Madrid», explica. El coronel recuerda que la lucha contra la banda se convirtió «en una cuestión de supervivencia, o los deteníamos o nos mataban; y así durante 50 años. Ya hace diez que ETA dejó de matar y los jóvenes de 20 años no conocen lo que fue. Como nadie había contado qué hizo la Guardia Civil, me pareció oportuno escribir el libro», señala.

Fueron necesarios cuatro años de trabajo para rematar un relato que comienza con el asesinato del guardia civil José Antonio Pardines en 1968 y concluye con la detención del último jefe de la banda, Mikel Irastorza. En el medio, todo un periodo de lucha sin cuartel para detener una sangría que acompañó los últimos años del franquismo y buena parte de la democracia. Sánchez Corbí, que con pocos meses ya vivía en un cuartel de Irún porque su padre era guardia civil, recalca que la obra refleja cómo España ha logrado lo que ningún otro país consiguió: acabar con el grupo terrorista más cualificado técnicamente.

Cree que uno de los «pluses» del libro es que explica cómo y por qué ETA varía su actuación y cómo el Estado, y sobre todo la Guardia Civil, se van «adecuando» a ello para llegar a la derrota de la banda. «Durante mucho tiempo, el principal sentimiento que teníamos fue el de no avance, a pesar de trabajar muchísimo; luego la balanza se empezó a desnivelar hasta derrocarla, en una victoria del Estado de Derecho y de todos los españoles». La liberación de Ortega Lara de la que fue partícipe fue su mayor satisfacción y el día más duro, el asesinato de dos guardias de su unidad en Cap Breton.

La mayor parte de su carrera la ha desarrollado en la lucha antiterrorista, donde llegó a ser jefe de Operaciones contra ETA. En 2013 pasó a formar parte de la Unidad Central Operativa (UCO), una de las marcas más prestigiosas de la Guardia Civil contra la corrupción y el crimen organizado, que logró detener bajo su mando al asesino de Diana Quer, José Enrique Abuín. El equipo del ministro Grande-Marlaska le destituyó hace siete meses como jefe de esta unidad. Sánchez Corbí se ha caracterizado por defender al instituto armado y sus competencias ante la Policía Nacional.

