Santos le contesta a Majo que «hay que tener dignidad para no hacer el ridículo» -

álvaro caballero | león

La resaca del pacto político entre el PSOE y la UPL para gobernar la Diputación Provincial ha abierto la herida del PP. Si el sábado a última hora de la tarde el presidente de los populares, Juan Martínez Majo, se despachaba con un ataque directo a Luis Mariano Santos por haberles «engañado trabajando para presentarle a su señoría» un acuerdo, en lugar de haber tenido «la valentía de decir desde el primer momento que apoyaría a quien más diputados tenía», pocas horas después el líder leonesista le contestaba que «ganes o pierdas, en política como en la vida, es bueno tener la dignidad suficiente para no hacer mucho el ridículo».

El cruce entre los dos políticos, que utilizaron la red social Twitter para dar rienda a la riña, cierra más de dos semanas de contactos en las que el PP intentó hasta última hora convencer a la UPL de que debía optar por su darles continuidad, después de 24 años consecutivos de gobiernos en la institución provincial, en vez de dar el apoyo a los socialistas. «¿Por qué no muestra nuestro documento-propuesta de trabajo que algunos aún estamos esperando poder debatir, ampliar, mejorar, concretar, completar? ¿Por qué no nos dio esa oportunidad ? ¿Por qué se negó a escucharnos cuando usted nos pidió que ofreciéramos ? ¿Por qué?», insistió Martínez Majo en su ataque, en el que trató a Santos de «señoría, tratamiento que tiene por ser procurador autonómico», para dar muestra del tono del enfrentamiento. «En la política puedes pasar de ser muy importante a ser poco. Yo lo tengo asumido. Alguno en 10 días ha perdido casi todo y no acaba de asumirlo», zanjó el secretario general de los leonesistas, que sometió la decisión al criterio del Consejo General del partido, en el que de los 20 miembros asistentes 19 apoyaron el planteamiento del PSOE, uno se abstuvo y ninguno se decantó por los populares.

No fue más allá el líder de los leonesistas en su respuesta, cursada por Twitter al igual que le había llegado la crítica, pero en la que dejó solo un mensaje frente a los cinco que hiló Martínez Majo. El aún presidente de la Diputación criticó que el pacto «UPL-PSOE es totalmente lícito pero no está pensado para trabajar, ayudar y favorecer a los pueblos de León». «Se podría calificar como un insulto a los 270.000 leoneses que vivimos en el medio rural», expuso el dirigente popular. Dentro del mismo tono, el líder popular acusó a «don Luis Mariano» de ser «dueño y señor de UPL» e insistió en que entre los compromisos «no hay ni uno solo» para los «208 municipios de menos de 20.000 habitantes», además de que apuntó que «el mundo rural leonés apoyo mayoritariamente al PP».