Satse estudia demandar a la Diputación por no reconocer a las enfermeras de una residencia el tiempo de la continuidad asistencial

El sindicato Satse en León anunció hoy que estudia demandar a la Diputación por no reconocer como tiempo trabajado a las enfermeras de la Residencia Santa Luisa, dependiente de la institución provincial, el que dedican a garantizar la continuidad asistencial de los residentes en los cambios de turno.

Según aseguraron desde el sindicato, Satse León lleva tiempo exigiendo a la Diputación que se reconozca ese tiempo que las enfermeras de la Residencia Santa Luisa dedican a diario a transmitir información con los compañeros que las relevan en el puesto durante el cambio de turno, información relativa a la situación de los residentes a su cargo y que puede ascender a 15 minutos diarios por encima de su jornada.

Una exigencia que se ha solicitado por escrito para que fuera abordado en la Mesa Negociadora de la Diputación, pero que, según apuntaron, “ha caído en saco roto y la institución ha hecho caso omiso de ellas”, por lo que ahora se encuentra estudiando una posible demanda contra la Diputación para que reconozca ese derecho que ya disfrutan otros profesionales enfermeros de Castilla y León.

En este sentido, el sindicato firmó recientemente un acuerdo con la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León por el que la Consejería compensará con siete días libres al año el tiempo, a mayores de su jornada, que cada enfermera de Sacyl trabaja para asegurar la continuidad asistencial, tres jornadas en 2019 y cinco días en 2020, hasta alcanzar los siete días a disfrutar en 2021.

“Teniendo las mismas competencias profesionales que las de Sacyl y dedicando también ese tiempo a la continuidad, las enfermeras de la Residencia Santa Luisa no tienen reconocido ese derecho, máxime cuando la residencia no solo atiende a personas mayores, sino que también cuenta con una unidad de convalecencia de pacientes derivados del hospital y que pasan un tiempo en la residencia hasta que pueden regresar a sus domicilios”, criticaron desde Satse, quienes aseguraron no entender que las enfermeras de la Residencia Santa Luisa “sean discriminadas respecto a las de Sacyl”.

Por otra parte, el sindicato recordó que lleva tiempo demandando un aumento del número de enfermeras de la citada residencia porque la plantilla actual es “insuficiente para cubrir con garantías y calidad la asistencia a los cerca de 90 residentes asistidos y con múltiples patologías con que cuenta el centro”, ya que en este momento la residencia dispone de solo una enfermera por turno para atender a esas 90 personas en un edificio estructurado en dos plantas, “lo que dificulta el trabajo de estas profesionales enfermeras”.