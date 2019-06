Los secretos de la buena tapa de León

Es la reina indiscutible de las tapas leonesas. Su precio asequible y su polivalencia convierten a la patata en la opción preferida de los hosteleros leoneses de cara al gran público. El embutido (fácil y recurrente) y los productos más tradicionales como la asadurilla, la lengua asada o los callos son también muy demandados en los establecimientos que obsequian con algo de picar a sus clientes. Así lo explica el presidente de la Asociación Empresarial de Hostelería y Turismo de la Provincia de León, Martín Méndez.

“A la gente le gusta lo de aquí y suelen pedir productos locales, sobre todo en la zona del Barrio Húmedo, donde se concretan numerosos turistas”, explica Méndez. Para él, el mercado de las tapas ha evolucionado, pero mal. “El problema es que lo ha hecho en cantidad y eso no es interesante porque perjudica a la hostelería. Las tapas grandes no benefician al sector”, explica.

En el mismo sentido se expresa el presidente de la Academia Leonesa de Hostelería, Ramón Villa. “Cada vez se ve menos el producto de León, que ha sido sustituido por 'maxi tapas' y eso supone que la oferta ha empeorado. Es preferible más calidad, que no esté reñida con el precio, y menos cantidad”, apunta. Villa defiende “la tapa con productos locales y no una tortilla de camarones, que poco o nada tiene que ver con León”. Se muestra contrario a “la tapa masiva de fritura porque no nos representa” y apuesta por “una buena rodaja de chorizo de León o un trozo de queso acompañado de buen pan”. Y, también, lo tiene claro: “La patata es caballo ganador”.

Día Mundial

La tapa, el formato más genuino de la gastronomía española, celebra hoy su día mundial, en el que se recuerda la multitud de tareas que se le han encomendado a estos versátiles bocados: ser escaparate de la materia prima, atraer visitantes foráneos y convertirse en embajadores en el extranjero.

Y esta forma de disfrutar de la gastronomía en espacios abiertos, transparente y en compañía es una costumbre "muy española" y una de las razones "por la que somos tan exitosos como país receptor de turistas extranjeros", subraya.



Un ejemplo: la próxima semana se han cerrado eventos con las oficinas de Turespaña en Londres y Bruselas para celebrar el Día de la Tapa y, de camino, recordar en dos de los mercados emisores de turistas qué exquisiteces se sirven en España.



Desde el Instituto de Comercio Exterior también se han sumado a esta celebración con acciones de impulso a la tapa en su papel de embajadora alimentaria en destinos como Toronto (Canadá) y Ho Chi Mihn (Vietnam), donde se han preparado mercados gastronómicos y degustaciones con chefs y restaurantes colaboradores.



Al hilo de esta celebración y en su portal "Foods & Wines" dirigido al consumidor extranjero, el ICEX incluye contenido en el que se aclaran conceptos, como las diferencias entre "tapa" o "ración", "pulguita" o "bocadillo", qué son las "regañás" o las "banderillas" e, importante, dónde se paga y no se paga por la tapa o aperitivo.



Una información de servicio para los 11,7 millones de personas que llegan a España animadas por los atractivos culturales y gastronómicos, según datos del Instituto Nacional de Estadística.

Porque la tapa, además, es síntesis de "todas las gastronomías españolas" y "el mejor escaparate para la producción agroalimentaria española".