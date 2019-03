El sector del Decathlon no avanza por 2,2 M

Diez años después de que se aprobara el plan parcial, ahora es el Ayuntamiento de León quien espera por la junta de compensación del sector urbanístico La Serna-La Granja. La comisión de Urbanismo y Medio Ambiente aprobó ayer conceder 15 días más de plazo para que los promotores del nuevo barrio, en el que se levantará el parque comercial de Decathlon y Leroy Merlin, constituya la garantía de urbanización. La factura asciende a un 15% del presupuesto de ejecución material de las obras, cifrado en 14.824.992,36, lo que supone que el 5 de abril los propietarios tendrán que acreditar un aval de 2.223.748,84 euros si no quieren que la administración municipal pueda «acordar la caducidad de los efectos del instrumento de gestión urbanística», aunque cabrían nuevas ampliaciones en caso de que fueran justificadas.

La garantía depende ahora de que Bogaris, la promotora del parque comercial, pague los cerca de 10 millones de euros acordados por la parcela en la que se levantará la gran superficie. Pero no lo hará hasta que pueda escriturarla y, para ello, se encuentra pendiente de que concluya el tramite del proyecto de reparcelación y se inscriban las parcelas en el Registro de la Propiedad. «No hay ningún problema, sino que se trata de un tema de días que se resolverá en cuanto compremos el terreno», como explicó el portavoz nacional de expansión, Enrique Porta.

No habrá obstáculo tampoco, como abundó Porta, con la licencia comercial. A pesar de que la Consejería de Economía y Hacienda abrió expediente para determinar la caducidad de la misma, pasados 2 años desde su concesión, Bogaris ya cuenta con «una resolución en la que se mantiene la vigencia al determinar que el retraso no es imputable», como concedió el responsable de la empresa. Resueltos estos trámites, la firma espera que las obras de urbanización comiencen en primavera y que el parque comercial arranque antes de final de año. Si no hay imprevistos, la apertura se emplaza para dentro de un año.