El sector del descampado de Carrefour rescata la polémica glorieta del Polígono 10

álvaro caballero | león

En el otoño de 2005, los vecinos del Polígono 10 saltaron sus fronteras para oponerse a la ejecución de uno de los proyectos incluidos por Mario Amilivia dentro de su plan de entradas. Con más de un millar de alegaciones y manifestaciones en la calle, habitantes del barrio empezaron una guerra abierta contra el Ayuntamiento de León que terminó en abril de 2006 con la rendición de la autoridad municipal. Pero 13 años después, la rotonda de la avenida Europa resucita a la actualidad con la entrada en el mapa de la ciudad del nuevo sector urbano que se promoverá en el descampado de Carrefour. Con el Plan General de Ordenación Urbana como aval, los promotores apuntan en el estudio detalle registrado esta semana que su conexión con el viario público sólo tiene esta salida, más la que aparece en el lado opuesto, con entrada en Alcalde Miguel Castaño, frente al antiguo Laboratorio Pecuario.

El Ayuntamiento de León ya tiene el proyecto encima de la mesa. Se lo entregaron a finales de 2017 dentro del encargo adjudicado a una ingeniería externa para que definiera cuatro rotondas en otros tantos puntos de la ciudad. Pero, por el momento, «no hay presupuesto», como señala la concejala de Urbanismo y Medio Ambiente, Ana Franco, quien alude a que esta ausencia de cuentas para 2019, debido a la falta de apoyos políticos para sacarlas adelante, hace que no se vaya a avanzar en la licitación y contratación de la obra, que dispone una factura base de ejecución de 123.616 euros. «En este mandato, no se va a hacer», insiste la edil del PP, que no entra en consideraciones sobre si se tendrá que ejecutar a medio plazo, aunque admite que el nuevo sector condiciona el escenario urbanístico. Más si cabe cuando los promotores del desarrollo urbanístico prevén iniciar las obras en el plazo de un año y que puedan estar finalizadas en los últimos meses de 2020. Para acoplarse a este escenario, la infraestructura viaria tendría que comenzar a finales de la primavera del próximo año, dado que en la documentación se reseña que los trabajos para la ejecución durarán 6 meses.

El proyecto redactado por la empresa externa de ingeniería da solución a la conexión de la avenida Europa y la calle Moisés de León, con lo que habrá «un flujo ágil de vehículos de entrada y salida al Polígono 10» lo cual «mejorará notablemente la accesibilidad al mismo», como se señala en el documento. Sobre el plano se dibuja una rotonda de grandes dimensiones, con 24 metros de diámetro interior y dos carriles de circulación de 3,5 metros cada uno, además de que se habilita un ramal de conexión con el aparcamiento existente. En cambio, no entra dentro de la actuación el enlace con el sector urbanístico nuevo, que tendrá que ser ejecutado dentro de las cargas apuntadas a costa de los promotores, que prevén levantar tres bloques con 201 viviendas en total, además de una zona verde de más de 7.000 metros cuadrados y una parcela de equipamientos públicos.

La nueva aparición pilla a los vecinos «sin conocer aún el proyecto», como concede Juan Carlos Díez, presidente del colectivo que nació como rechazo a la infraestructura. «Queremos que nos lo expliquen. Que veamos si quita aparcamientos, como hacía el anterior, si hace que se colapse una zona que ya está llena y en qué nos condiciona. No queremos ser egoístas, pero tampoco que nos perjudique», apunta.