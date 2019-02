Silván exige al Gobierno de España que acometa la remodelación completa del Parador de San Marcos y no desprecie a León

El alcalde ha calificado las declaraciones del presidente de Paradores, ayer en Benavente, como “un absoluto despropósito del Gobierno de España con León y con uno de sus emblemas, el Hostal de San Marcos”, por no aclarar los planes del Gobierno respecto a la segunda fase del mismo. Silván ha vuelto a preguntarse en voz alta “¿qué le hemos hecho al señor Sánchez y al señor López los leoneses para que con esas ganas de gobernar que tenían no ejecuten las decisiones aquí previstas, iniciadas y con vocación inequívoca de ser ejecutadas?”

El alcalde recuerda que fue el anterior Gobierno de España el que inició la obra de remodelación del Hostal de San Marcos, “el que desatascó y reactivó el proyecto y el que inició las obras”, precisa.

A juicio del alcalde, el Gobierno Sanchez “no tiene excusas, es una absoluta irresponsabilidad para con León, los leoneses y para con los trabajadores del Hostal de San Marcos no ejecutar la segunda fase de remodelación del Parador”.

“Un desprecio absoluto hacia León y hacia uno de nuestros buques insignia, motor económico de la ciudad”, al mismo tiempo que exige que “el Parador de San Marcos se abra en su totalidad”. Según Antonio Silván, “León no puede permitirse el lujo de tener un Parador a medio gas”.

Por todo ello, le exige al Gobierno que el Hostal de San Marcos abra con las más de 220 habitaciones previstas y no sólo con las 52 iniciales y correspondientes a la primera fase.

“El Gobierno y el presidente de Paradores ignoran a León, porque además de no responder a León no se comprometen con la segunda fase y además dice no al parador de León desde el Parador de Benavente, lo cual es un desprecio hacia los leoneses”, precisa el alcalde.

Además, cabe recordar que el alcalde se ha dirigido en varias ocasiones al presidente de Paradores solicitando un encuentro con el fin de despejar las dudas y conocer de primera mano la planificación del Gobierno de España con respecto al Hostal de San Marcos.