Silván reclama la reforma de San Marcos ante el abandono del Gobierno

l. urdiales | león

El alcalde de León eleva el tono para exigir la rehabilitación integral del Parador de San Marcos; citó al hostal entre uno de los doce proyectos «irrenunciables» que reclama para la capital leonesa, según expuso ayer en un encuentro con los representantes de la hostelería y la hotelería leonesas, al que asistió Ángeles Alarcó, expresidenta de Paradores. Antonio Silván acentuó la necesidad de que se acometa la segunda fase de la reforma del Parador leonés, de la que no existen referencias desde hace un año, justo desde la moción de censura que llevó a la Moncloa a Pedro Sánchez. «Desde ese momento, y desde que Óscar López se puso al frente de Paradores, no se ha movido ni un papel, ni un documento técnico para que la segunda fase sea una realidad», concretó el alcalde sobre la sensación de urgencia y abandono que acompaña la reforma emprendida en torno al emblemático edificio, que ahora no tiene más actividad garantizada que la vinculada a la primera fase, a la zona antigua, que no va a representar más de una cuarta parte del negocio que aglutinaba a la hora del cierre. «Y que sepan quienes van a asumir la responsabilidad de Gobierno que vamos a ser implacables en la reivindicación para que se disponga de un presupuesto para el nuevo edificio , de tal forma que el Parador sea una realidad de manera íntegra, por la relevancia que este Parado tiene para la capital leonesa, tanto desde el punto de vista laboral, como el de la promoción e imagen de León y la difusión, como elemento dinamizador del turismo», indicó Silván.

El alcalde opuso esta situación de letargo e inanición que define las perspectivas con la segunda fase de San Marcos desde que gobierna el PSOE con la capacidad resolutiva de la gestión de Ángeles Alarcó, presidenta de Paradores, que impulsó «apostó, buscó financiación y se comprometió a la ejecución de las obras necesarias para devolver a San Marcos al nivel de excelencia». «De no haber actuado así, el Parador estaría hoy cerrado y sin ninguna expectativa de mejora», enfatizó Silván. La expresidenta de Paradores concluyó que sin el cambio de Gobierno no existiría esta indefinición.