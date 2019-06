Silván renuncia a la vía judial y deja libre el camino para que gobierne el socialista Diez

álvaro caballero | león

No habrá más capítulos judiciales. El PP anunció ayer que no acudirá al Constitucional para intentar revertir el reparto de concejales consagrado por las juntas electoral de Zona de León y Central y ratificado por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ). La decisión hace que, un mes después de las elecciones municipales, el Ayuntamiento de la capital leonesa conozca de manera oficial su configuración. 10 concejales para el PSOE, 9 para el PP, 4 para Ciudadanos, 3 para la UPL y uno para Podemos. No hay más, después de que la corrección del error de la mesa de las Pastorinas dejara fuera de la corporación a Vox al no alcanzar el 5% de los votos válidos emitidos por tan sólo 24 papeletas. Aclarado el arco político, que se constituirá en el Pleno convocado para el próximo viernes, 5 de julio, el escenario da casi todas las posibilidades de gobernar la institución al socialista José Antonio Diez.

Sólo un cambio de última hora podría revertir que el candidato socialista recupere el poder para el PSOE 8 años después de que saliera por la puerta el gobierno de Francisco Fernández, en el que Diez fue concejal de Seguridad y Movilidad. Los 20.669 votos logrados en las elecciones, 1.586 más que el PP, le dan la ventaja suficiente para ser investido en minoría sin necesidad siquiera de pactos, aunque tan sólo con 10 representantes, como ya le pasó en este mandato que acaba al PP. Para evitarlo, los 9 ediles populares y los 4 de Ciudadanos tendrían que encontrar un apoyo más que se les ha negado públicamente: la UPL ha repetido desde la noche electoral que no entrarán a formar parte del equipo de gobierno y sólo contemplan votarse a sí mismos o abstenerse, lo que favorece que gobierne la lista más votada; mientras que Podemos Equo ratificó ayer que la puerta estaría cerrada para una opción de centro derecha, aunque dependería de la decisión que adoptara la asamblea ciudadana en caso de que llegase un ofrecimiento que hasta ahora no ha existido.

Salvo que alguna de estas voluntades cambiara a última hora, Diez será alcalde. No hay más margen, rechazada incluso por la UPL la opción planteada por Gemma Villarroel para que los leonesistas y el PP la hicieran alcaldesa dentro de los acuerdos autonómicos que su formación mantiene con los populares. Pese a esta situación, Silván no cerró ayer la puerta a que puedan buscar los apoyos antes del Pleno del día 5 de julio. «Esas son cuestiones de carácter interno, de carácter de partido», reseñó al ser preguntado ayer por la opción de sondear a los leonesistas, aunque a continuación admitió que «los leoneses han querido que esté en la oposición». «Si el día 5 de julio resulta esa situación, Antonio Silván estará como portavoz del grupo del PP en la bancada que a mí me corresponde y donde los leoneses han querido», recalcó el líder popular tras anunciar que no acudirían al Tribunal Constitucional para intentar que Vox recuperase el edil, en detrimento de la UPL, lo que le hubiera permitido sumar una mayoría absoluta en el consistorio dentro de un tripartito de centro derecha.