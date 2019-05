Sindicatos y patronal sólo firman tres de los 11 convenios previstos

dl | león

La negociación colectiva avanza lenta este 2019 y los incrementos salariales siguen sin cumplir las expectativas, según denuncian CC OO y UGT. En estos cinco meses sólo se han cerrado once de los 80 convenios colectivos pendientes en la comunidad para el año. No obstante, León es la provincia que registra el mayor número de acuerdos suscritos hasta la fecha, con tres para 13.014 trabajadores, de los once para 21.019 empleados previstos a negociar en 2019.

En Burgos y Segovia se sellaron dos para 3.700 y 1.570 trabajadores, respectivamente, provincias en las que estaban pendientes diez convenios para 13.250 trabajadores y siete para 9.914. Además, en Zamora se ha firmado uno para 2.821 empleados, de los diez pendientes este año, para 7.200 trabajadores. Para completar el mapa provincial hay que sumar otros tres convenios interprovinciales suscritos, para 7.513 asalariados, de los siete previstos para este ejercicio, para 14.384.

En Palencia, Salamanca, Soria y Valladolid no se ha suscrito ninguno aún. En la provincia de Palencia siguen así pendientes cuatro para 1.357 trabajadores; en Salamanca y Soria, seis, en ambos casos, para 4.964 y 5.970 asalariados, y en Valladolid, once, para 42.874 trabajadores. Eso sí, ambos sindicatos reconocieron mejoras en los porcentajes de subidas salariales respecto a otros ejercicios, ya que la media ponderada se sitúa en el 1,99%, casi en la parte baja de la horquilla marcada entre el dos y el tres por ciento incluida en el Acuerdo Estatal de Negociación Colectiva (AENC).

En la comunidad, los acuerdos firmados beneficiarán a 28.618 trabajadores, de un total de 124.223 que tenían pendiente de negociación su cobertura por convenio. A éstos, habría que sumar 124 trabajadores más que han logrado cobertura con la firma de un nuevo convenio en Ávila, en concreto, del sector de Clínicas Dentales. Del total de convenios a negociar este año, finalizaba la vigencia de 45 el año pasado y tenían que renovarse este ejercicio, y otros 35 se arrastraron de la negociación fallida de ejercicios anteriores. En estos momentos, quedan pendientes tras las negociaciones a lo largo del año, 42 convenios con caducidad en 2018, para 64.539 empleados; y 27 de ejercicios anteriores, para 31.066. Es decir, 69 para 95.605 trabajadores.

El gran reto sigue siendo acabar con la precariedad y repartir la riqueza, elevando los salarios.