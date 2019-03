Sólo el 20% de los 3,2 millones de citas sanitarias se efectúan por internet

Las nuevas tecnologías gozan de una discreta entrada en la petición de citas sanitarias. Sólo el 20% de los 3,2 millones de consultas solicitadas el año pasado en los centros de salud se efectuaron por medios telemáticos, según los datos facilitados por la Junta. El sistema de cita telefónica automatizada (IVR) resultó el método más utilizado por los pacientes, seguido de la aplicación móvil de Sacyl y a mucha distancia, por las solicitudes a través de internet e internet DNI.

También existen diferencias sustanciales entre servicios. Los de medicina general fueron los más demandados y generaron dos millones de consultas. Más del 80% de ellas se requirieron de forma presencial en los propios centros, mientras sólo el 19,27% se efectuó con nuevas tecnologías (386.416 citas).

En Pediatría, quizás porque los peticionarios son madres y padres jóvenes, las solicitudes de citas telemáticas fueron más elevadas y representaron el 33,4% de las 167.000 que se efectuaron, según la estadística facilitada por la Junta.

Ello demuestra que la población mayor es más reacia a cambiar de método de petición de cita usando las nuevas tecnologías y prosigue realizándolo in situ. De las cifras también se desprende que la población conoce de forma escasa que la consulta de enfermería se puede reservar con la aplicación móvil, el IVR o internet.

Sólo un 6,41% del millón de solicitudes gestionadas el año pasado del servicio de enfermería se llevó a cabo con esos métodos. El grueso de usuarios lo demandó en los centros de salud directamente.

En el conjunto de la comunidad, los pacientes recurrieron a internet para concertar 7.375.095 citas previas con el Sacyl desde la creación del sistema en 2010. Hace nueve años se pidieron 187.497 citas previas que crecieron hasta las 1.303.237 en 2017. ?En cuanto a la aplicación para el móvil, que empezó su andadura en 2013 y que, durante su primer ejercicio en marcha, registró 113.418 citas en la autonomía, a finales de 2017 se empleó en 2.824.022 ocasiones. El crecimiento de este canal es el más destacado de todos los disponibles, ya que ha ganado casi un millón de usuarios en el último año.

La cita previa por internet para servicios sanitarios de Atención Primaria es uno de los servicios de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) más conocido y mejor valorado por los usuarios. Según el Informe Anual del Servicio Nacional de Salud, la conoce un 72,7% de las personas, aunque solo lo utilizan entre un 20 y un 48,5% de los castellano y leoneses. Los ciudadanos valoran con 8,4 puntos sobre 10 los servicios de cita previa por internet.

ley de accesibilidad de 2012

Por otra parte y según un estudio nacional, sólo ocho comunidades autónomas cumplen con la ley de accesibilidad en la cita médica on-line. La mayoría continúan con la normativa de 2004 y no aplica la vigente de 2012 de accesibilidad al servicio. Castilla y León se sitúa, junto a otras cuatro autonomías (Andalucía, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha), en un nivel medio (AA) de WCAG 1.0, lo que significa que cumplen con los requisitos de accesibilidad estipulados en el año 2004, pero no con los actuales. Colectivos especialmente vulnerables a la exclusión digital, como pueden ser las personas con algún tipo de discapacidad o las personas mayores, no pueden acceder con facilidad al servicio.

Desde 2012, todos los portales de las administraciones públicas deben cumplir con los requisitos de prioridad 1 y 2 de la norma UNE 139803:2012, es decir, un nivel AA (o Doble-A) de la versión 2.0 de las pautas Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) del World Wide Web Consortium (W3C). A día de hoy, tan solo Aragón, Cataluña, Galicia, La Rioja, Madrid, Murcia, Navarra y País Vasco lo cumplen.

Por tanto, aunque el servicio de cita previa on-line en Atención Primaria es valorado positivamente por sus usuarios, en cuanto al nivel de accesibilidad, se observa un nivel bajo de adecuación a la normativa vigente. Gran parte de los errores están relacionados con el uso inadecuado de las gramáticas empleadas en el diseño web. Otro fallos común es la ausencia de un enlace al mapa web o de un buscador dentro del portal.

El pasado mes de junio, el W3C actualizó los requisitos de accesibilidad de los portales web, lanzando la versión 2.1. De momento, su aplicación solo es una «recomendación», no es obligatoria. El sistema sanitario español todavía no ha adaptado sus portales a esta versión.