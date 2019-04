El Supremo declara nulo el despido del cartero que robaba tarjetas de crédito

miguel ángel zamora | león

El Tribunal Supremo ha declarado nulo el despido de E. V., ex funcionario de Correos de León condenado en 2015 a 18 meses de prisión tras aprovecharse durante más de cinco años (desde 2007 hasta 2012) de su profesión de cartero para realizar reintegros de efectivo con más de una treintena de tarjetas de crédito que, en lugar de entregar a sus destinatarios, sustrajo y activó para sacar dinero en diversos cajeros.

En 2011, el año previo a su detención, llegó a sustraer por esta vía 18.195,6 euros. Su carrera de retiradas de efectivo (normalmente, importes de unos 300 euros por operación, la mayoría coincidiendo con periodos navideños y de verano) acabó el 3 de febrero de 2012. La Policía Nacional le detuvo inmediatamente después de realizar en un cajero automático de Gran Vía de San Marcos de León su última retirada (300 euros) con una tarjeta.

Correos no va a tener que readmitirlo porque, según explicó a OK Diario su abogado, Urbano González, el excartero, que en el momento de su detención tenía 55 años, se jubiló en abril de 2018. La resolución del Supremo, según el letrado, sí supondrá dos cosas: «Tendrán que reintegrarle todos los ingresos que no percibió desde la fecha en que se ejecutó el despido hasta su jubilación y modificar las bases de cotización para el cálculo de la pensión» al alza.

El apartado de «hechos probados» de la sentencia que en febrero 2015, tras un pacto con la Fiscalía, condenó a E. V. a 18 meses de prisión por un delito continuado de descubrimiento y revelación de secretos, en concurso con delito de estafa, recoge que el entonces cartero sustrajo desde diciembre de 2006 hasta su detención en febrero de 2012 un total de 50.301,6 euros, más del doble de lo que había estimado la policía en un primer momento.

38 TARJETAS

Para ello, utilizó 38 tarjetas de crédito ajenas en cerca de 140 retiradas de efectivo en distintos cajeros automáticos de la provincia de León que implicaron el pago de cerca de 1.300 euros en comisiones bancarias. Solo una pequeña parte de los afectados denunció. El excartero tuvo que indemnizar a cuatro de los particulares afectados y a un banco. Su abogado asegura que todavía está pagando esas indemnizaciones.

Según esa sentencia, «con ánimo de beneficiarse ilícitamente, se apoderó de correspondencia enviada por entidades bancadas a sus clientes que contenían tarjetas bancarias, información del número PIN, así como correspondencia que le facilitó el conocimiento de circunstancias personales de los titulares de las tarjetas de crédito, tales como fecha de nacimiento, número del DNI», información que luego utilizaba para activar las tarjetas.

También por la vía contencioso-administrativo, el letrado ha logrado hasta ahora anular dos sanciones por faltas «muy graves» que impuso Correos a su defendido tras la sentencia penal y cuyo importe, asegura, «coincidía con lo que se le había pagado» por su salario base desde su detención y suspensión de empleo hasta su despido definitivo. Las anuló el TSJ de Castilla y León «porque entendió que si estaba condenado por vía penal no se le podía condenar dos veces por los mismos hechos».