Los técnicos de Radiología denuncian que atienden de urgencia a 300 pacientes al día

p. infiesta | león

Los técnicos de Radiología del Hospital de León inician hoy una serie de protestas promovidas por CC OO por la falta de personal, de medios y de organización. Según denuncia el sindicato, sólo seis profesionales atienden a una media de 300 pacientes de urgencias cada día, lo que implica la realización de casi 1.800 proyecciones diarias con los aparatos y una carga laboral añadida de 50 usuarios por técnico.

«En Resonancia, TAC y cirugía vascular funcionan con citas. El problema surge en las cinco salas de Radiología convencional y quirófanos, que abordan traumatología, tórax, pacientes ingresados y urgencias, y se atiende a demanda. Pasaba por aquí y me hago una radiografía de rodilla; el cardiólogo me ha dicho que antes de subir me haga un electro; el traumatólogo me pidió una placa del tobillo antes de su consulta... Lo que genera mucha espera, superior a una hora para pacientes que normalmente están mal, y protestas, sobre todo, de los familiares», explica CC OO.

El sindicato indica que solicitó la apertura de una agenda, pero aún no se ha puesto en marcha. También señala que en la sala de Radiología convencional destinada a las urgencias hay sólo dos personas por turno y una de ella tienen que realizar las pruebas portátiles en las plantas y en la UCI. «Cuando se va, la otra se queda sola. Es un caos, se empiezan a acumular ante su puerta hasta 15 pacientes que como mínimo tarda en atenderles, de media, ocho minutos. El último habrá esperado una hora y veinte minutos».

A ello se suma, según CC OO, el «mal estado» de algunos aparatos, sometidos a un uso constante. «Hay dos aparatos nuevos, y los otros tres no hay semana que no haya que arreglarles algo». Otro handicap en su labor, es que los fines de semana y las noches «no hay una persona técnico que cubra los quirófanos. Si llaman a un quirófano de urgencias, acude la profesional que está en la sala de urgencias de rayos y deja sola a su compañera. Con lo cual las esperas de los pacientes por las noches aún son más prolongadas». El sindicato ve que «existe poca contratación y mala organización que pagan los pacientes y los trabajadores». Entiende que la dirección y la jefa de servicio «tienen buena voluntad, pero con eso no solucionan nuestra situación». De ahí que inicien a las 11.30 horas de hoy paradas reivindicativas de 20 minutos, que se repetirán lunes, miércoles y viernes.